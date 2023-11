escuchar

Los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires ya se garantizaron el poder en sus distritos en octubre, con sus propias reelecciones o las victorias de sus alfiles. Incluso, Unión por la Patria sumó intendencias a su cosecha en el conurbano. Con esa batalla consumada, los jefes municipales aseguran que no le sacarán el cuerpo a un balotaje en el que no se juegan su poder. Se muestran inquietos e inseguros por sus próximos cuatro años de gobierno si resulta ganador Javier Milei (La Libertad Avanza) y, por eso, afirman que mantendrán el despliegue de campaña con recorridas casa por casa y el operativo de traslado de votantes el 19 de noviembre. Observan una definición ajustada de la elección, en la que apuestan por un triunfo amplio de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires que le permita al candidato oficialista eclipsar sus números en terrenos más hostiles.

En la primera y la tercera sección electoral, las de mayor peso en las urnas de la provincia de Buenos Aires, se impone la incertidumbre, según deslizan los intendentes del Partido Justicialista. “ Hay mucho movimiento de los intendentes del conurbano, trabajando casa por casa y repartiendo la boleta. Si no está Massa de presidente será muy difícil . Salud y educación pública son cosas que trabajamos todos los días y no las podemos hacer sin ayuda de Provincia y Nación. Aunque Provincia tampoco tiene oxígeno para esa pelea. Estamos obligados ”, señala un intendente de la primera sección. Afirma estar “tranquilo” tras ganar su distrito, pero “tratando de ayudar al candidato [por Massa]”. Consultado sobre la permanencia del habitual operativo de traslado de votantes que los intendentes realizan ante cada elección en la que se juegan su permanencia, la fuente remarca: “Hacemos todo y ponemos todo”.

“ Estamos con acciones para competir en redes y con un esquema de movilización superior al del 22 de octubre. Estamos agregando circuitos [electorales], llevando la boleta en mano y hablando con los vecinos ”, sostiene un jefe comunal de la zona oeste del conurbano. “ Si [Massa] sale 55 a 45 en la provincia de Buenos Aires, no hay chances de que pierda. [A Milei] no le alcanzaría con Córdoba, Santa Fe y Mendoza”, calcula. “En la paridad que hay, me da la sensación de que Sergio la puede quebrar”, completa.

Si bien dan por seguro un triunfo de Massa en la primera y la tercera sección electoral, los jefes comunales muestran cautela. “ En nuestro territorio, la tercera sección, daría la impresión de que gana Massa. Los encuestadores dan empate técnico y algunos me dan a Milei arriba por tres puntos, pero escucho la calle y dice que gana Massa. Tiene que sacar, aproximadamente un 60 a 40 en la provincia ”, evalúa un intendente de la zona sur. Asevera que está realizando el mismo operativo de campaña que en las generales. “Lo estamos trabajando todos los municipios, pero no hay una bajada de línea, no hay ni materiales de campaña”, subraya. También indica que la elección es de “final abierto” y comenta que “están medio culposos” los intendentes que ganaron sus distritos con un nivel alto de corte de boleta a su favor y en detrimento de Massa.

Un intendente de la primera sección electoral subraya que “ se va a repetir el mismo esquema y se agrega una porción de electorado , porque se moviliza lo propio más lo que se pueda agarrar [del voto en las elecciones generales] a Patricia Bullrich y [Juan] Schiaretti”. Augura que “se van a contar votos hasta el final, porque todos los balotajes de América Latina se definieron por pocos votos”.

En el operativo de campaña hay aportes de los movimientos sociales. Una fuente del sector que trabaja en La Matanza asegura que sostienen el operativo “casa por casa” para convencer a votantes de Milei y a quienes votaron en blanco, con el objetivo de sumar “100 mil votos más”. Agrega que ya están preparando su estructura de vehículos para trasladar votantes.