Roberto Baradel exigió "una propuesta concreta" y presiona para que haya una definición la semana próxima Fuente: Archivo

La semana que viene, los gremios docentes bonaerenses esperan recibir un ofrecimiento de aumento salarial concreto de parte del gobierno de Axel Kicillof. Si bien su expectativa original era que la oferta llegara a sus manos en la reunión que mantuvieron ayer con autoridades provinciales, y marcaron en un comunicado que la situación genera "incertidumbre", ahora tienen la mira puesta en el jueves de la semana próxima. Por el momento, no se plantea un escenario de medidas de fuerza, pero distintos voceros sindicales dejaron traslucir cierto malestar del sector y subrayaron que quieren ganarle a la inflación con el nuevo aumento.

En el cierre del comunicado que emitió tras la reunión de la mesa técnica salarial que se realizó el jueves, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) marcó su disconformidad. "El gobierno no realizó ninguna oferta salarial, situación que trae incertidumbre. Los y las docentes necesitamos que se recuperen en carácter de urgente nuestros ingresos, habida cuenta que una amplia cantidad de compañeros y compañeras perciben salarios por debajo de la línea de pobreza", se planteó en el texto firmado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba); la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba); el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

"El 8 de julio tuvimos una reunión con el gobierno provincial y llevamos nuestras propuestas por escrito. El gobierno sabía nuestras pretensiones, como un proceso para que las sumas no remunerativas se incorporen al [sueldo] básico. Por compromiso del gobierno en un acta de marzo, se debe actualizar trimestralmente el salario. Hoy estamos desfasados, está terminando el tercer trimestre y no hay propuesta salarial", dijo a LA NACION Miguel Díaz, secretario general de Udocba.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, se expresó en la misma línea que Díaz. "Por supuesto que necesitamos una propuesta en concreto, que es lo que le expresamos ayer [por el jueves] al gobierno. Esperábamos una propuesta ayer mismo, no se dio. Esperamos que en la próxima reunión ya se avance con una propuesta salarial. Hemos planteado la necesidad de que la propuesta esté por encima de la inflación", declaró Baradel a Radio Provincia.

Según datos del Indec, la inflación de agosto fue de 2,7% y el acumulado de los primeros ocho meses del año es de 18,9%. El aumento con respecto a agosto del año pasado es de 40,7%.

El malestar que los dirigentes gremiales docentes plantearon, por el momento no se encamina a transformarse en medidas concretas de conflicto con el gobierno de Kicillof. Así lo planteó Díaz: "Pretendemos que no haya conflicto. Estamos deseando que se cumpla con actas y preacuerdos. Hoy, agregarle más leña al fuego no tiene sentido, ni pensamos en medidas de fuerza".

Listado de reclamos

Entre los reclamos docentes se anotan también los pedidos de cobrar un plus por el uso de recursos tecnológicos y conectividad en las clases virtuales; la eliminación de los copagos de la obra social IOMA, y la equiparación salarial de docentes de asignaturas extraprogramáticas que, según el FUDB, conforman "un sector atravesado por la inequidad salarial y estatutaria".

Según pudo saber LA NACION de una fuente del gobierno bonaerense, habría una oferta salarial para los docentes en la reunión que se realizará el jueves que viene, desde las 14. La fuente no adelantó si la propuesta estará en línea con el objetivo gremial de superar la inflación.

Los gremios se reunieron virtualmente el jueves pasado con la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. Durante ese encuentro, Ruiz Malec señaló que hubo "un primer semestre bueno en términos de recomponer y mantener el poder adquisitivo del salario docente", mientras que López comentó que la recaudación provincial cayó un 15% y que "la pandemia agravó la compleja situación de emergencia sanitaria, social y económica de la provincia".

La negociación salarial con los gremios de maestros se da en momentos en que varios sindicatos, como los judiciales o los médicos, reclaman al gobierno bonaerense aumentos, tras la resolución del conflicto policial.

