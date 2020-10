La ensayista Beatriz Salo reconoció que creyó que Alberto Fernández iba a tener mayor libertad 03:05

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 00:08

Beatriz Sarlo creía que Alberto Fernández iba a gobernar con menos presiones internas. De todos modos, consideró que si el Presidente renunciara "sería el fin de su carrera", por lo que no lo ve como un escenario viable. Tampoco espera que Cristina Kirchner dé un paso al costado. "Cristina no se va a correr nunca", dijo al debatir sobre la actualidad en Terapia de noticias.

Beatriz Sarlo: "Cristina no se va a correr" 00:31

Video

Si bien consideró que "es difícil juzgar" a un Gobierno en medio de una pandemia como la que se vive con el coronavirus, dijo: "La situación política es caótica". Y, más adelante, reconoció: "Me equivoqué. Yo creí que Fernández iba a tener mayor libertad para establecer su ruta y no preví el imperio y la hegemonía que el kirchnerismo tiene en el Ejecutivo".

Según dijo la ensayista, eso se da por el rol de Máximo Kirchner en el Parlamento, dado que es "portador de un buen paquete de votos en Diputados". "También tendría que haber hecho mejor las cuentas sobre el caudillismo provincial, que se van a aliar al gobierno que les asegure los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y la coparticipación federal", siguió. "Eso nos obliga a dejar de cantar, por un rato, la zamba del federalismo".

Para Beatriz Sarlo, ¿el Presidente todavía puede confiar en su credibilidad? 01:52

Video

En otro momento de la entrevista con el programa de LN+, evaluó la credibilidad del Gobierno. "Una hipótesis es que se acabó la credibilidad, ya está, no vayas a ese tanque porque no vas a sacar ni un baldecito de agua. Otra hipótesis es que hay una nube de credibilidad política y que existen las necesidades de confiar en el gobierno que sea y que te toque". Para ella, sin ese "reservorio" de confianza es muy difícil gobernar.

Beatriz Sarlo: "Argentina no está partida en dos, está estallada" 04:47

Video

Sarlo habló, entonces, de la grieta y contó que no suscribe a esa teoría. "La Argentina no está partida en dos, está estallada en diversos pedazos que se unen o se desunen según las conveniencias económicas, culturales y sociales", analizó. "No veo la posibilidad de un acuerdo".

Además, señaló como "rumbo imposible" que el país se asemeje a países como Noruega, Dinamarca o Suecia. "Parecerse a ellos sería imposible, es pasar por alto 200 años de historia".

Conforme a los criterios de Más información