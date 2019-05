Beatriz Sarlo: "Si Macri no es el candidato, quedará como el peor presidente"

Beatriz Sarlo: "Cristina y Alberto tuvieron el talento de la iniciativa y descolocaron a sus adversa 01:39

La ensayista Beatriz Sarlo estuvo en el programa Terapia de noticias , de LN+ , contó que votará a Roberto Lavagna, criticó duramente a Mauricio Macri y valoró "la iniciativa" que tuvieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"El que tiene la iniciativa en un partido es el que deja, por lo menos por un rato, descolocado a sus adversarios. Nadie se esperaba eso, no había rumores", dijo, y agregó: "La iniciativa es un talento que es fundamental en el deporte, en la guerra y, sin duda, es fundamental en la política".

"Creo que Cristina tiene que inventar un discurso que no es el libro Sinceramente. De su discurso bélico, tiene que pasar a un discurso donde sus ideas, las de Alberto y las de sus asesores económicos tengan mayor perfil. No sé si lo va a lograr", sostuvo. "Tendría que salir del Sinceramente para convertirse en una estadista".

Sarlo se refirió al discurso de Alberto Fernández en Santa Cruz y dijo que es un político "hábil". "Habló con orgullo de su relación con Néstor, su jefe político", resaltó, y explicó que de nada le servía a él ocultar su pasado. " Néstor es el mejor presidente después de la crisis del 2001", definió tras destacar que los que hicieron posible esa transición fueron Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde.

De todos modos, ante la pregunta de si le agrada la fórmula, la intelectual contestó: "No, yo no voté nunca al kirchnerismo". Ella se describe a sí misma como "una votante en blanco salvo que esté convencida". En este escenario electoral, adelantó que votaría a Roberto Lavagna .

"Los que tardaron cuatro o cinco meses para decir que iban a ser candidatos a presidente, hoy tuvieron que salir atrás de la iniciativa, a jugar de contragolpe", señaló al referirse a Lavagna. "Yo creo que los indecisos con esta decisión pueden rumbear hacia esta tercera vía. Creo que Lavagna puede hacer una elección razonable. Es un tipo claro con consignas políticas claras que ya demostró que sabe negociar con el FMI".

"Si Macri no es el candidato, quedará como el peor presidente"

Al hablar de la fórmula kirchnerista, Sarlo sostuvo que en pos de ganar las elecciones es necesario tener un espacio territorial importante, y remarcó: "Todavía no sabemos qué es lo que pueden reclutar. No sé cuánto tiene en su plan tender puentes hacía Alternativa Federal y no sé cuántos podrían contestarle positivamente allí. No sé cuánto puede mantenerse una fórmula solo con el carisma de una mujer y de su secretario de Gabinete, es complicado", dijo.

De todos modos, la ensayista disparó: "Tenemos un Presidente que se mantiene con un mudo de secretario de Gabinete o sea que tampoco es tan complicado. Marcos Peña habla todo el tiempo sin explicar nada. Para decirlo en lenguaje vulgar, no le entran balas", explicó tras enfatizar que solo "repite la línea oficial del gobierno". "Me desconcierta la incapacidad [del Gobierno] de generar una respuesta", señaló. "Que Dios los proteja".

"Si Macri no es el candidato y le pasa la antorcha a María Eugenia Vidal , que está como iluminada por una especie de aura de sensibilidad popular y va abrazando a la gente en el Conurbano, va a quedar como el presidente al que le fue peor de los últimos años", sentenció. "Me inclino por pensar que no supo [resolver] pese a que se decía que traía un equipo de lujo".

Según ella, la reacción del Gobierno se produce tarde y, entre otros conflictos, hoy tiene problemas con el radicalismo: "Ni se preguntan qué van a hacer con el radicalismo, que ya están todos nerviosos. A los radicales no les dieron nada y Macri es presidente porque los radicales le dieron la fuerza territorial de la Unión Cívica Radical", criticó.

"Massa va a estar con la calculadora digital hasta una hora antes de la PASO"

Por otro lado, opinó: " [Sergio] Massa va a tener que aclarar su situación; si quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, presidente de la Argentina, Rey de España o lo que quiera". Sin embargo, en su opinión él "ya no puede ser candidato a Presidente porque le bloquearon los lugares donde estaba fichando". Y agregó: "Va a llevar sus votos al cristinismo, a Alternativa Federal, Unen, el partido socialista o a Margarita [Stolbizer]. Va a estar con la calculadora digital hasta una hora antes de la PASO".

La invitada dijo que ignora si hay un pacto subterráneo entre Massa y Cristina. Para ella, Massa actuó gobernado por su ambición y "el apuro que un hombre joven como él tiene por llegar lo más alto posible". "Sabiendo que Lavagna no iba a hacer más de un período, no podía soportar un período de Lavagna", cuestionó.

Sarlo también resaltó la "extraordinaria" victoria en Córdoba de Juan Schiaretti . "Una victoria despierta respeto en el peronismo. Está moviéndose como un buen político en esta tercera alternativa", dijo.

