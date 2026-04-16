El video que compartió Milei con políticos como animales y burlas a la oposición

Activo en redes sociales como suele ser, el presidente Javier Milei compartió un video animado en el que ilustró su camino hacia la Presidencia, incluyó representaciones de sí mismo como un león y de otros personajes del arco político e incluso aprovechó para burlarse y criticar a la oposición.

El video, realizado por un usuario libertario y replicado por el Presidente en su cuenta Instagram, comienza con la animación de un león —que encarna a Milei— como invitado en un programa de televisión en el que escucha la frase “armá un partido y ganá las elecciones”. Es en referencia a lo que le había dicho el exdiputado Daniel Lipovetzky durante el debate por la Ley de Alquileres en 2018.

Con un rugido de enojo, el león (que también lleva la misma campera de cuero que utiliza el primer mandatario) cita una de las frases que decía el Presidente al comienzo de su campaña presidencial: “Yo no me metí acá para guiar corderos, me metí acá para despertar leones”.

El video que publicó Milei en sus redes

Segundos después aparece la primera referencia a un personaje político: Cristina Kirchner, representada como un mono. De pie en un atril en el que inaugura una “Escuela Justicialista Néstor Kirchner”, la exmandataria afirma: “Dice que la casta tiene miedo, ¿quién te tiene miedo?“. Frente a ella, cientos de primates aplauden, gritan y lanzan vítores al unísono.

La imagen pasa automáticamente a un periodista con la figura de un tiburón que también es similar al economista Carlos Melconian. “Milei hace mucho fideo pero le falta el tuco... Para arreglar la inflación tenés que alinear, alinear y tac”, explica el personaje, en una clara alusión a los análisis que suele realizar el expresidente del Banco de la Nación Argentina.

Luego, un perro bulldog —que representa al diputado Ricardo López Murphy— recita una polémica frase que el presidente Milei aún hoy sigue replicando de forma irónica: “Milei es intrascendente, es un fenómeno barrial, no hay que darle bola“.

En otro plano, un lagarto y un mandril que representan a Horacio Rodríguez Larreta y a Marcelo Longobardi están sentados juntos en un programa de televisión. “Me amenazó. Dijo que me iba a pisar con silla de ruedas y que me iba a matar”, dice el exjefe de Gobierno porteño en alusión a unas polémicas declaraciones que había dado en 2023. “No lo puedo creer, es una barbaridad. Es un loco”, le responde su interlocutor.

El video avanza hasta el debate presidencial en el marco de las elecciones presidenciales de la Argentina en 2023. En la imagen se puede ver nuevamente a Milei como un león en una pantalla partida con una Myriam Bregman representada como una gata. “No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”, vocifera la líder del Partido de los Trabajadores Socialistas.

Finalmente, Milei se abraza con una Patricia Bullrich, que es un pato y que le dice, arrepentida, “siempre debí haberte apoyado”. Las imágenes cierran con la escena del debate entre Sergio Massa, representado como un tigre, que insta a Milei a responder: “Por sí o por no: ¿vas a vender órganos?“. Automáticamente, se puede ver a un Milei triunfante, frente al público que lo sigue, y uno de sus militantes le pregunta: ”¿Por sí o por no, sos Presidente?“. El flamante jefe de Estado responde: ”Parece que sí“.