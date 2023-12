escuchar

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni habló a los medios en el marco de las manifestaciones y tuvo palabras muy fuertes para el protocolo impulsado por Patricia Bullrich: “Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana están aterrorizando a la población, que sin embargo viene pacíficamente. No le vamos a permitir a la ministra Bullrich que establezca un estado de sitio”.

Además, el dirigente justificó la presencia de menores en las marchas: “Tienen que dejar que nos movilicemos tranquilamente. ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas? Por supuesto que vamos a ir por la calle. Si alguien trajo un menor, tiene derecho a tener un menor. ¿Qué hace? ¿se lo deja en la casa de la suegra? No usamos a los menores como escudo. El único escudo humano acá soy yo. Que me pegue primero a mí antes a nadie. Por favor, ¿qué escudo? no digan pavadas”.

“Vamos a marchar por la calle, por donde se hacen todas las manifestaciones en todo el mundo. Patricia Bullrich, las movilizaciones de más de 5000 personas lógicamente se hacen por la calle”, agregó.

Más tarde, el extitular del PO habló a los micrófonos de LN+ y siguió con sus críticas: “Está la Policía Federal, que no tiene jurisdicción, reprimiendo, pegándole a periodistas, empujando a la gente. Una de las motos de los policías se cayó y le pegó a los periodistas. Bullrich le pegó a los periodistas con la federal. Milei debería pedirle la renuncia a Bullrich”.

Belliboni estuvo acompañado de otro referente del PO, Gabriel Solano, que anunció un cambio de recorrido para la marcha: “Hemos cambiado el lugar de la movilización, quiero que lo sepan todo. La marcha estaba convocada en Congreso y ahora vamos a convocar en Diagonal Norte y Florida y la cabecera principal en Diagonal Sur y Belgrano. No queremos evitar que se nos impida movilizar. Vamos a evitar la 9 de Julio para llegar a Plaza de Mayo y de esta manera que Patricia Bullrich no se salga con la suya”.

Gabriel Solano aseguró que el protocolo que impulsó Bullrich "no tiene vigencia" en la ciudad de Buenos Aires Partido Obrero

“Acá no hay una guerra, acá hay solamente una marcha como las que ha habido siempre. No es una guerra de ninguna manera. Nosotros lo que no podemos hablar es de lo que no va a suceder. Acá no puede haber protocolo de nada. El protocolo en la ciudad de Buenos Aires no está vigente. Soy legislador y lo sé. Lo dijo ayer Kravetz y el señor Waldo Wolff. Tampoco está vigente el reconocimiento facial”, denunció el diputado.

Las declaraciones de ambos se condicen con las críticas que llegaron desde múltiples dirigentes de izquierda por el accionar de la policía y la prohibición de los cortes de calle. Romina del Pla, por ejemplo, afirmó que el motivo del protocolo es suprimir la oposición política: “Están tratando de armar una provocación para justificar la represión. No queremos caer en esa provocación. Estamos tomando todos los recaudos para demostrar que el derecho a la protesta no puede ser anulado, que es inconstitucional. Este amedrentamiento no tiene otro objetivo que hacer pasar este plan de ajuste sin que haya derecho a protestar. Esto es absolutamente repudiable, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo”.

Romina Del Pla denunció que el protocolo de Bullrich fue impuesto para "hacer pasar este plan de ajuste sin que haya derecho a protestar" Twitter @SoyDelPeO - Archivo

“Voy a advertir: los que no se han movilizado hoy por diversos motivos, por que sus organizaciones no convocaron, van a tener que salir prontamente. Este operativo generó otra cosa también: la gente que no tenía pensado salir a manifestarse lo hizo”, señaló.

En tanto, Vanina Blasi, quien fue candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), apuntó a las fuerzas de seguridad: “Hoy los narcos y los delincuentes están todos muy tranquilos. Está todo destinado a reprimir la manifestación popular contra un proyecto de ajuste contra el pueblo. Mientras, es la festichola loca de los búnkers, de la delincuencia cotidiana, de los lazos de la Policía de la Ciudad. Me pasé toda la campaña explicándolo y ahora se materializó”.

LA NACION