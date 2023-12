escuchar

Minutos antes de comenzar la marcha del 20D, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni apuntó contra el gobierno nacional y el porteño por el operativo de seguridad desplegado en el marco del plan antipiquete anunciado por el Ministerio de Seguridad y justificó la presencia de menores en la protesta. “La patria potestad en la Argentina la tienen los padres, no Patricia Bullrich”, sentenció el dirigente social.

“Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana están aterrorizando a la población, que sin embargo viene pacíficamente”, acusó Belliboni. Y tras ello, cruzó a la ministra de Seguridad: “No le vamos a permitir a la ministra Bullrich que establezca un estado de sitio”.

En declaraciones a la prensa, Belliboni apuntó contra el protocolo antipiquete impulsado por la ministra de Seguridad y justificó la presencia de niños y adolescentes en la marcha. “Tienen que dejar que nos movilicemos tranquilamente. ¿Dónde vamos a meter 50.000 personas? Por supuesto que vamos a ir por la calle. Si alguien trajo un menor, tiene derecho a tener un menor. ¿Qué hace? ¿Se lo deja en la casa de la suegra?” cuestionó.

“Preguntenle a los padres cuando vienen por qué trajeron al menor. No les recomendamos que hagan lo que no tienen que hacer, pero la patria potestad en la Argentina la tienen los padres, no Patricia Bullrich”, advirtió Belliboni, en relación a uno de los temas más sensibles del plan difundido por el ministerio de Seguridad.

En relación a los menores, el protocolo presentado por la ministra de Seguridad establece que en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven consigo a menores que, en vez de estar en la escuela, estén en un piquete.

“No usamos a los menores como escudo. El único escudo humano acá soy yo. Que me pegue el primero a mí antes a nadie. Por favor, ¿qué escudo? no digan pavadas”, disparó el dirigente social. Asimismo, Belliboni anticipó que -en contra de lo que indica el protocolo antipiquete-, se concentrarán en las calles. “Patricia Bullrich, las movilizaciones de más de 5000 personas lógicamente se hacen por la calle”, advirtió el líder del Polo Obrero acompañado por el dirigente social Gabriel Solano.

“Acá no puede haber protocolo de nada. El protocolo en la ciudad de Buenos Aires no está vigente. Soy legislador y lo sé. Lo dijo ayer Kravetz y el señor Waldo Wolff. Tampoco está vigente el reconocimiento facial”, señaló Solano. “La Policía sube a un colectivo a preguntar quién va a la marcha, abre mochilas. La Policía no puede hacer eso, se tiene que retirar e ir a buscar a los narcotraficantes. Tiene que dejar como corresponde que la movilización sea realice de manera pacífica y masiva”, planteó el dirigente del PO.

“Acá no hay una guerra, acá hay solamente una marcha como las que ha habido siempre. No es una guerra de ninguna manera. Nosotros lo que no podemos hablar es de lo que no va a suceder”, continuó Solano. Y dirigiéndose a la ministra de Seguridad sentenció: “Patricia Bullrich dice cualquier cosa y tira fruta. Le diría que renuncie, una ministra no puede violar la ley. No se puede hacer espionaje”.

Por otro lado, Solano confirmó el cambio de recorrido de la marcha. “Estaba convocada en Congreso y ahora vamos a convocar en Diagonal Norte y Florida y la cabecera principal en Diagonal Sur y Belgrano. No queremos evitar que se nos impida movilizar. Vamos a evitar la 9 de julio para llegar a Plaza de Mayo y de esta manera que Patricia Bullrich no se salga con la suya”, precisó.

“Habeas corpus preventivo”

Las declaraciones del los dirigentes sociales se dan luego que el juez de instrucción Gustavo Pierretti rechazara esta tarde el hábeas corpus “preventivo y colectivo” que este martes presentaron el Partido Obrero y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para pedir que “se deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo de orden público dispuesto por el gobierno nacional. En sus redes sociales, la ministra Patricia Bullrich celebró la decisión.

“Lo resolvió la justicia: el protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal. Sólo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”, escribió en su cuenta de X, donde compartió también una imagen de la disposición judicial.

La resolución del magistrado se sustentó en que no se daba “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso. En su artículo 3, la noma establece que “corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; o la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”.

La presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 13 fue hecha por el diputado del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Néstor Pitrola junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, además de referentes de organismos de derechos humanos.

En el texto, habían solicitado que “se deje sin efecto de manera inmediata la Resolución 943/2023″ del Ministerio de Seguridad, que -indicaron- afecta “la libertad ambulatoria e integridad física” de los que se movilizarán.

