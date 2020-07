El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, en el Puente La Noria

El ministro bonaerense irrumpió en el Puente La Noria y criticó el manejo de la Policía Federal, que depende de su par nacional; la molestia de la Casa Rosada llegó a Kicillof, quien lo citó a una reunión

El desborde de los accesos a la ciudad de Buenos Aires terminó ayer por provocar una escalada en el enfrentamiento entre el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y su par de la Nación, Sabina Frederic, con fuerte impacto político en el interior de la coalición gobernante.

Todo comenzó temprano. Berni, apareció en su moto en los controles de acceso a la ciudad en Puente La Noria y discutió con el jefe del operativo de la Policía Federal para que aligerara el tránsito y permitiera pasar a dos ambulancias que se encontraban varadas en medio de una larga cola de autos.

"En una situación como esta tenemos que facilitar la situación de la gente. Una ambulancia no puede tardar 30 minutos en pasar", dijo a los medios que se encontraban en la zona luego de gestionar el paso de los móviles sanitarios.

"Tenemos 12 kilómetros de cola haciendo un control en un puente con dos carriles cuando en 100 metros tenemos 5 carriles", dijo enojado Berni, quien tiene a su cargo la policía bonaerense. En el lugar, el ministro azuzó a los efectivos de la Policía Federal, que están bajo el ala de la ministra Frederic.

Las largas colas en los accesos de la ciudad en el primer día de la nueva etapa de cuarentena estricta se registraron desde las 4 de la mañana. Los controles fueron reforzados este lunes en los 40 accesos vehículares a la ciudad (20 habilitados y 20 semihabilitados) y en los 26 pasos peatonales dispuestos. En tanto, 27 de los accesos fueron cerrados. Así, efectivos policiales y agentes de tránsito chequean que quienes se trasladan sean trabajadores esenciales y cuenten con el nuevo permiso de circulación. La intención de la medida es que se movilice la menor cantidad de gente, en lo posible solo el personal esencial, para evitar el aumento exponencial de los contagios.

Cuando la polémica política había comenzado a crecer, Berni justificó su irrupción en el operativo del Puente La Noria y volvió a cuestionar la gestión de Frederic. "¿Pretendían que les llevara medialunas para ver cómo arreglamos el retén? Las cosas se arreglan en el lugar. Eso me lo enseñó Alicia Kirchner [gobernadora de Santa Cruz]", enfatizó.

Anoche ratificó sus dichos en una entrevista en Animales sueltos. "Volvería a hacerlo, por supuesto, no es la primera vez", dijo. Y continuó: "Estamos en la calle y hay que resolver problemas. La política es para eso, hay que tener sensibilidad y ponerse en los zapatos de la gente".

Para entonces, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal de la cartera que conduce Frederic, ya había criticado públicamente las acciones del ministro bonaerense: "Se extralimitó", dijo el secretario.

"Conozco perfectamente lo que es la tarea del mando, conozco lo que es la conducción policial. Además, se lo he enseñado durante cuatro años a Villalba y me llama la atención que todavía no lo haya aprendido. Tiene que primar el sentido común", retrucó Berni, en diálogo con Radio La Red.

Luego de la escena en el Puente La Nora, Frederic llamó a Kicillof para quejarse de la actitud del ministro. Pero Berni redobló la apuesta: "Nosotros tenemos que controlar, no torturar a la gente", exclamó.

Luego del mediodía hubo un encuentro entre el ministro y el gobernador, pero no trascendió su contenido. A su vez, Frederic llevó sus críticas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La escalada pareció no importarle al ministro, quien siempre se referenció en el liderazgo de Cristina Kirchner.

Berni se diferenció ayer públicamente de su par nacional al decir que prefería "estar en la calle, donde están los problemas, y no encerrado en el ministerio".

"Cuando uno recorre y ve semejante lío, lo que debe hacer es arreglarlo, y eso se hace en el lugar", insistió. Según Berni, el efectivo de la Policía Federal que estaba a cargo del operativo estaba "dormido" en un patrullero. "Lo desperté y le dije que vaya a laburar por el quilombo que estaba armando. Y se arregló todo", afirmó. Además, sostuvo que el jefe político del operativo en el Puente La Noria "tenía menos autoridad que el cabo Cadorna".

El mes pasado, el ministro había acusado a la Casa Rosada de no asistir y dejar solo al gobierno de Kicillof frente a la creciente inseguridad de la provincia.