El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , justificó hoy su irrupción en el operativo de control dispuesto en el puente La Noria, uno de los accesos a la Capital, en el arranque de la nueva fase de la cuarentena obligatoria en el área metropolitana (AMBA), y volvió a cuestionar la gestión de su par nacional, Sabina Frederic .

"¿Pretendían que les llevara medialunas para ver cómo arreglamos el retén? Las cosas se arreglan en el lugar. Eso me lo enseñó Alicia Kirchner [gobernadora de Santa Cruz]", enfatizó.

El funcionario de Axel Kicillof negó que se haya extralimitado de sus funciones, como sostuvo el Eduardo Villalba , secretario de Seguridad y Política Criminal de la cartera que conduce Frederic.

"Conozco perfectamente lo que es la tarea del mando, conozco lo que es la conducción policial. Además, se lo he enseñado durante cuatro años a Villalba y me llama la atención que todavía no lo haya aprendido. Tiene que primar el sentido común", afirmó Berni, en diálogo con Radio La Red.

El ministro de Seguridad bonaerense irrumpió esta mañana en el operativo de control en el puente La Noria y, frente a las cámaras de televisión, se mostró indignado por el accionar del personal de la Policía Federal que estaba a cargo del retén por las demoras en el ingreso.

Minutos después, Frederic llamó a Kicillof para quejarse por la actitud del ministro. Pero Berni redobló la apuesta: "Nosotros tenemos que controlar, no torturar a la gente", exclamó.

Otra vez, Berni buscó diferenciarse de su par nacional: dijo que prefiere "estar en la calle, donde están los problemas y no encerrado en el Ministerio". "Cuando uno recorre y ve semejante lío, lo que debe hacer es arreglarlo y eso se hace en el lugar", sostuvo. Y lanzó: "A menos que esperen que les lleve las medialunas al Ministerio y me siente a ver con ellos después de cuatro horas de conversación cómo hacemos para resolver algo que se arregla en dos minutos".

Según Berni, el efectivo de la Policía Federal que estaba a cargo del operativo estaba "dormido" en un patrullero. "Lo desperté y le dije que vaya a laburar por el quilombo que estaba armando. Y se arregló todo", afirmó.

Además, sostuvo que el jefe político del operativo en el Puente La Noria "tenía menos autoridad que el cabo Cadorna".

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no bien asumió en su cargo mostró sus diferencias personales y de gestión con Frederic, en las últimas semanas subió la intensidad de sus críticas. El mes pasado, acusó a la Casa Rosada de no asistir y dejar solo al gobierno de Kicillof frente a la creciente inseguridad.

La respuesta de Frederic no se hizo esperar. La ministra dijo que desplegó 7500 efectivos federales en el conurbano bonaerense y le dejó un consejo a Berni: "Tiene que salir de la queja y llevar tranquilidad a la población".