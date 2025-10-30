Bessent volvió a defender a Milei en su disputa con los demócratas y habló de “ganancias para el pueblo estadounidense”

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, artífice del auxilio financiero a la Argentina, continuó este miércoles con su disputa abierta con legisladoras demócratas con referencias al “gran aliado” Javier Milei, y afirmó que “el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense”.

En un extenso posteo en su cuenta de la red social X, que usa con frecuencia, Bessent se dirigió en fuertes términos a las senadoras Elizabeth Warren (Massachusetts) -una de las opositoras más críticas a la ayuda a la Argentina- y Amy Klobuchar (Minnesota). “Ustedes son unas fracasadas”, les espetó el influyente funcionario del gobierno de Donald Trump.

.@SenWarren and @SenAmyKlobuchar: you are failures.



You failed to derail the electoral success of one of our great allies in Latin America, President @JMilei. He won in a landslide with the poorest members of society voting for economic freedom—a notion anathema in particular… pic.twitter.com/Q6bOQFDKBI — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 29, 2025

“No lograron frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina, el presidente Javier Milei. Ganó por una abrumadora mayoría, con los sectores más pobres de la sociedad votando por la libertad económica, una idea particularmente anatema para la senadora Warren, la ‘peronista estadounidense’ del Senado”, escribió Bessent, ideólogo del swap de monedas por US$20.000 millones de dólares sellado con el Banco Central (BCRA) y de la compra de pesos en el mercado cambiario local, que sirvieron para aplacar las turbulencias previas a las elecciones legislativas del domingo pasado.

Ya es recurrente la referencia de Bessent a Warren como “american peronist”, e incluso en otro posteo el martes amplió el calificativa a “todos sus compañeros peronistas norteamericanos en el Senado”.

En su posteo de este miércoles, Bessent cerró con una posdata en en la que volvió a hacer referencia al auxilio financiero a la Argentina, que recibió fuertes críticas y resistencias de distintos sectores en Estados Unidos.

“Me complace informarles [a Warren y Klobuchar] que el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense. Si bien el término ‘ganancia’ es propio del sector privado y tal vez no les resulte familiar, les insto a que dejen de lado su experiencia previa colaborando con los esfuerzos automatizados de la administración [de Joe] Biden para llevar a la bancarrota al gobierno estadounidense", señaló, sin dar muchos más detalles.

Minutos después, Milei reposteó el mensaje de Bessent y lo calificó -en mayúsculas- como una “tremenda masterclass”. El Presidente ha destacado reiteradas veces la labor del secretario del Tesoro norteamericano, a quien comparó con Lionel Messi.

También cargó contra las senadoras por el cierre del gobierno federal norteamericano (conocido como shutdown), vigente desde el 1 de octubre por la falta de acuerdo bipartidista por el presupuesto. “Ustedes no lograron reabrir el gobierno, impidiendo así los esfuerzos de nuestra administración para brindar ayuda a los agricultores estadounidenses, así como la activación prevista de la Agencia de Crédito Agrícola para ayudar a nuestros agricultores con las cosechas del próximo año.

El secretario del Tesoro, Scott Besentt, y la senadora Elisabeth Warren.

“Como muestra la foto adjunta, Trump está en Asia demostrando lo que significa un liderazgo estadounidense exitoso. El anuncio de hoy, tras su reunión con el presidente Xi Jinping, será una victoria rotunda para nuestros grandes agricultores. Aunque sé que será devastador para ustedes, les ruego que redirijan a su personal para que dejen de escribir cartas incoherentes a mí y a otros, y en su lugar trabajen para reabrir el gobierno“, les dijo Bessent, que recibió varias misivas de legisladores demócratas con reclamos para que retire el auxilio financiero a la Argentina y no avance con la posibilidad de otro tramo de ayuda de US$20.000 millones a través de cuatro bancos.

“Si deciden seguir contribuyendo a su legado de fracaso votando a favor de mantener el gobierno cerrado durante las próximas vacaciones de Acción de Gracias, arruinando así el día de mayor número de viajes para las familias estadounidenses, ambas deberían avergonzarse”, fustigó Bessent, en una exigencia para que voten en favor de reabrir el gobierno federal.

While she remains mostly focused on singing "Don't Cry for Me Massachusetts” and voting against paying government workers, @SenWarren has somehow also found the recent bandwidth to threaten large banks on their lending policies.



She is an American Peronist. And the only thing… pic.twitter.com/KLAVVS4U34 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 24, 2025

En su mensaje del martes, Bessent había replicado un artículo del prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal titulado “Las villas de la Argentina abandonaron el peronismo y le dieron a Milei la victoria”. La nota describía cómo los ciudadanos de menores ingresos -sector que tradicionalmente votaba al peronismo- viraron su voto hacia los candidatos libertarios de Milei.

Además, la semana pasada, Bessent, había apuntado sus dardos contra Warren al calificarla como una “american peronist” con una imagen trucada de la legisladora caracterizada como Evita.

“Si bien ella permanece mayormente enfocada en cantar ‘No llores por mi Massachusetts’ y votar en contra de pagar a los empleados del gobierno, Warren de alguna manera también ha encontrado el ancho de banda reciente para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de préstamos”, escribió Bessent en X, al hacer referencia al estado natal de la senadora y la asociación con el musical No llores por mi Argentina.