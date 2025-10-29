Mauricio Macri se reunirá este viernes con el presidente Milei en Olivos

Javier Milei recibirá a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos el viernes. El encuentro se producirá a cinco días de la contundente victoria de La Libertad Avanza en las legislativas (incluso en la provincia de Buenos Aires). Ambos mandatarios exhibieron varios cortocircuitos desde que el libertario asumió la presidencia. El líder de Pro dijo que fue destratado y que nunca tuvo lugar para incluir funcionarios en el Gabinete. Sin embargo, recompusieron relaciones en septiembre, y se vieron después de un largo tiempo el viernes 3 de octubre. La noticia de ese día era la posible renuncia de José Luis Espert.

Después del triunfo del domingo 26, Macri felicitó a Milei y cruzaron elogios. El expresidente pidió no desaprovechar “una oportunidad histórica”. Le sugirió, según contó LA NACION, cambios en el Gabinete. En medio de los rumores de modificaciones en su equipo y con el presupuesto a tratar por delante, el dirigente de Pro irá de nuevo a Olivos.

Según pudo saber este medio, el encuentro se llevará adelante este viernes, aunque todavía resta definir si el cónclave entre ambos será durante el horario de almuerzo o cena. En principio, el expresidente llegará solo a Olivos, sin otro referente de Pro.

“Como viene haciendo, Mauricio [Macri] le va a decir lo que él piensa de la gestión y después va a escuchar que tiene él [por Milei] para decirle”, repite un ladero de confianza del expresidente. No descarta, sin embargo, que durante el encuentro puedan surgir algunos nombres de Pro como parte del nuevo armado de Gabinete. Aun así, insiste en que la reunión “no se planteó en esos términos”.

Desde las huestes macristas aclaran que Milei llamó ayer al expresidente para agradecerle su apoyo durante la campaña y acto seguido formalizó su invitación a Olivos para este viernes.

Es de esperar que el líder de Pro ponga el acento en la construcción de consensos e insista en una mayor apertura de diálogo, en línea con el discurso poselectoral que encabezó Milei, en el que convocó a todas las fuerzas antikirchneristas y a los gobernadores.

De un modo similar, se refirió hoy Macri durante un evento del banco BICE, en Chile. Desde allí, el jefe de los amarillos ponderó los buenos resultados electorales de esta última votación de medio término, y adjudicó el triunfo a dos cuestiones: la buena gestión económica de Milei y el salvataje financiero de los Estados Unidos.

“La combinación de esas dos cosas rompieron los esquemas de lo que todo el mundo esperaba. Lo más importante es que ya hay un 40% muy sólido que sabe que el rumbo es hacia la integración con el mundo”, destacó Macri. Y en un mensaje dirigido a Milei resaltó: “Ahora nuestro Presidente tiene que entender que tiene otra oportunidad enorme en términos de mejorar el equipo que implementa el cambio”.

Así, el expresidente volvió a ahondar en la importancia de llevar adelante cambios en el equipo de Gobierno, un planteo que Macri ya le hizo a Milei en los últimos dos encuentros que tuvieron en la quinta de Olivos, en la previa de las elecciones.

A menos de 48 horas de reunirse con Milei, Macri volvió a exigirle mayor “músculo en la gestión” y en el diálogo. “Porque cuando estás en minoría hay que negociar cada cosa. Es un aprendizaje y cuando uno lo logra de esa manera tiene más consensos y estabilidad”, destacó luego desde Chile.

El encuentro entre el Presidente y Macri, del que muy probablemente también participe Karina Milei, -principal empoderada del Gabinete después de las elecciones-, tendrá lugar luego del encuentro que el mandatario encabezará mañana con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Economía e Interior, Luis Caputo y Lisandro Catalán, junto a la plana mayor de gobernadores.

Noticia en desarrollo