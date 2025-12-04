Bicameral de Inteligencia: pacto entre libertarios y kirchneristas para aprobar la gestión de Neiffert al frente de la SIDE

Horas antes de que Sergio Neiffert fuera desplazado y a pesar de las diatribas públicas que se dedican mutuamente, libertarios y kirchneristas se pusieron de acuerdo y aprobaron en la Comisión Bicameral de Inteligencia los ejercicios 2023 y 2024 de la actual Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En una jugada preparada y a menos de una semana del recambio parlamentario en ambas cámaras, los representantes del oficialismo en la bicameral propusieron firmar un dictamen de aprobación del primer año de gestión del gobierno de Javier Milei al frente de la central de inteligencia.

Como contrapartida, el kirchnerismo hizo lo propio impulsando otro despacho que aprueba la gestión de la exAgencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el último año de la administración de Alberto Fernández, en el que la conducción del organismo fue compartida entre Agustín Rossi, hasta fines de febrero, y Ana Clara Alberdi.

El contenido de los informes son secretos, como la mayoría de las actividades de la bicameral, por lo que solo trascendió que ambos despachos son favorables, destacando que no se registraron irregularidades durante los ejercicios en análisis.

Los dictámenes no contaron con el aval de los radicales Martín Lousteau, presidente de la comisión bicameral, y Mariela Coletta, que se negaron a poner su rúbrica, y del senador de Pro Martín Goerling (Misiones), que decidió no asistir a la reunión por considerar extemporánea su convocatoria y el temario propuesto cuando el próximo 10 de diciembre vencen los mandatos legislativos de varios de sus integrantes.

En efecto, la semana próxima concluyen los mandatos de Lousteau como senador (juró este miércoles como diputado nacional), y de al menos otros dos miembros de la mesa de conducción de la comisión bicameral, como son los ultrakirchneristas Leopoldo Moreau, vicepresidente y diputado por Buenos Aires, y Oscar Parrilli, secretario de la bicameral y senador por Neuquén.

El dictamen kirchnerista fue impulsado por Moreau. Por su parte, el diputado Cristian Ritondo (Pro-Buenos Aires) fue el encargado de impulsar el despacho aprobando la gestión de Neiffert al frente de la SIDE.

Además de Moreau y Parrilli, por el kirchnerismo integran la bicameral los senadores Eduardo de Pedro, Beatriz Avila y Florencia López; y los diputados Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna. Por el oficialismo participan los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger.

Fuentes de la comisión dijeron a LA NACION que la firma de los dictámenes y la salida de Neiffert de la jefatura de la central de los espías argentinos están relacionadas. “Esperó a que le firmaran el dictamen aprobando la gestión antes de presentar la renuncia”, confiaron a este diario funcionarios legislativos al tanto de los movimientos de la bicameral de inteligencia.

Sergio Neiffert, exjefe de la Side, junto con Patricia Bullrich Min Seguridad

No en vano, el reemplazo de Neiffert por Cristian Auguadra es el segundo párrafo del comunicado oficial de la SIDE en el que se hizo público el relevo de mando en la central de los espías. En el primer párrafo se destaca la finalización de la primera etapa del proceso de reestructuración de la agencia “tras la aprobación del informe de gestión 2023-204 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso”.

Neiffert fue el primer jefe de la SIDE del gobierno de Javier Milei. Hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, durante su gestión la central de inteligencia quedó en el centro de varias polémicas.

Una de ellas involucró al ahora exseñor cinco y a su hijo Lautaro Neiffert, accionista de una empresa asesora sobre seguridad, que fueron objeto de una denuncia y un pedido de investigación por parte de la diputada Lourdes Arrieta por supuestos “ilícitos penales” y que se estudie la firma de un contrato entre el organismo y Tactic Global, una de las compañías del empresario Leonardo Scatturice, de buen vínculo con la gestión libertaria.