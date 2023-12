escuchar

WASHINGTON.- La administración de Joe Biden brindó una señal contundente de su intención de fortalecer los lazos con el gobierno de Javier Milei al enviar a altos funcionarios de la Casa Blanca y el Tesoro a Buenos Aires para avanzar en las discusiones sobre el programa económico en medio de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y reforzar la cooperación en la transición a las energías limpias, un espacio en el que Estados Unidos ve a la Argentina como un jugador que puede tener un rol estratégico a nivel global.

Mike Pyle, asesor Adjunto de Seguridad Nacional para Economía Internacional del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, un funcionario clave del gobierno de Biden en las tratativas de la Argentina con el Fondo, se reunió este miércoles en Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Luego de esa reunión, la Casa Blanca dijo en un comunicado que Pyle “ analizó los planes del presidente Milei para la economía de la Argentina y subrayó la importancia de sentar las bases para el crecimiento económico a fin de crear oportunidades para las familias trabajadoras”. El gobierno norteamericano dijo que también “discutieron áreas donde Estados Unidos y la Argentina pueden fortalecer su cooperación, incluido el avance de la transición a la energía limpia y el estímulo de la inversión del sector privado en el país”. El gobierno de Biden ha mostrado un fuerte interés en el papel que puede jugar la Argentina en la producción de litio y gas natural.

La visita de Pyle estaría seguida por el viaje de uno de los funcionarios más relevantes del gobierno norteamericano para la Argentina: Jay Shambaugh, subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacional, el asesor de la Secretaria Janet Yellen que maneja el vínculo con los organismos internacionales –incluido el FMI– y sirve de enlace con foros como el G7 o el G20. Shambaugh tiene previsto llegar a la Argentina a fines de esta semana, indicó la agencia Reuters. El Tesoro no respondió a una consulta de LA NACION acerca de ese viaje.

07 Septiembre 2022: Sergio Massa y su equipo mantuvieron una reunión con consejeros del presidente norteamericano, Joe Biden, en la Casa Blanca. Junto a Massa estuvieron su viceministro, Gabriel Rubinstein, el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, y el asesor para Asuntos Internacionales Gustavo Martínez Pandiani. Y en representación de Biden, participaron los consejeros Jake Sullivan, Mike Pyle y Juan González. También formaron parte el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, y su par argentino en Washington, Jorge Argüello.

La visita de los funcionarios de la administración Biden muestra un estrecho y fuerte involucramiento de la Casa Blanca con la Argentina y el flamante gobierno de Milei, aún en su primera semana en el poder. A la llamada entre Biden y Milei luego de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales le siguió la visita de Milei a la Casa Blanca, donde se reunió con el jefe de Mike Pyle, el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan. El interés de la Casa Blanca por el papel de la Argentina en la transición hacia una economía verde quedó luego en evidencia con el viaje de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, a la asunción de Milei. Granholm, quien viajó acompañada del principal asesor de Biden para América latina, Juan González, también se reunió con el Presidente Milei en Buenos Aires.

“El apoyo nuestro es con el pueblo argentino. La crisis económica es seria. La decisión final son conversacioens entre la Argentina y el Fondo. Nosotros como miembros del board queremos jugar un rol constructivo como hemos por bastante tiempo y lo seguiremos haciendo”, dijo en Buenos Aires González en una entrevista con TN. “El interés nuestro es que Milei tenga exito, que cualquier gobierno argentino tenga éxito”, afirmó.

Javier Milei recibió a los enviados de Joe Biden, Jennifer Granholm y Juan Sebastián González, y al embajador Marc Stanley

Shambaugh es un funcionario crítico en la negociación con el Fondo. Es el hombre del Tesoro que, en medio de la campaña presidencial, a mediados de septiembre, dijo en un discurso en el Centro para el Desarrollo Global, un think tank de Washington, que el Fondo “debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias” para que un programa sea eficaz, un mensaje claramente dirigido a la Argentina justo cuando el programa vigente terminaba de implosionar con el “plan platita” que implementó Sergio Massa en su intento por llegar a la Casa Rosada.

“El FMI debe trabajar estrechamente con las autoridades fiscales y monetarias de un país para identificar las reformas macroeconómicas necesarias para alcanzar los objetivos económicos. Y una vez que lo hagan, el FMI debería permanecer firme en sus consejos”, indicó Shambaugh en ese discurso, y luego profundizó en este punto: “Pero para ser eficaz, el FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias. Es esencial que los programas no sólo proporcionen financiación. La financiación debe tener un propósito y venir acompañada de políticas que devuelvan la estabilidad al país. Un programa con un ajuste insuficiente simplemente dejará al país en la misma o peor posición económica, a menudo con más deuda. Y, si un programa carece de credibilidad, no puede traer consigo nuevo financiamiento privado”.

Aunque no mencionó a la Argentina, el mensaje fue ampliamente leído en Washington como una crítica velada al fracaso del programa que el gobierno de Alberto Fernández firmó con el Fondo, y que ahora intentarán mantener a flote Milei, Posse y Caputo junto con el resto del equipo económico.