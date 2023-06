Ofelia Fernández y Pedro Rosemblat quedaron fuera de la carrera electoral en Unión por la Patria

escuchar

Luego de un vertiginoso cierre de listas, los nombres de todos los dirigentes que persiguen cargos a nivel ejecutivo o legislativo quedaron definidos. La confirmación de candidatos tuvo suspenso e incluso un factor sorpresa dejó fuera de juego a algunos que muchos creían que no faltarían. Entre ellos, los referentes del ex Frente de Todos, Ofelia Fernández y Pedro Rosemblat.

El próximo 13 de agosto, los candidatos oficialistas y opositores se medirán en las elecciones PASO, que terminarán por definir a los aspirantes para los comicios generales de octubre. Previo a los cierres del sábado, la expectativa era que Fernández y Rosemblat integraran la lista de candidatos legisladores por la ciudad de Buenos Aires con Juan Grabois como referente nacional, pero eso no ocurrió.

No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 24, 2023

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois, competirá contra la fórmula que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Agustín Rossi. Los dirigentes se dirimirán en las PASO, pero competirán con una lista única de diputados nacionales para la ciudad y provincia de Buenos Aires, además de una lista única para los legisladores por la ciudad de Buenos Aires. Así, Fernández y Rosemblat quedaron fuera de la carrera.

El pedido de Fernández y Rosemblat

En abril, Fernández y el militante peronista y comunicador Pedro Rosemblat subieron un video en las redes para pedir que hubiera PASO en la ciudad de Buenos Aires para elegir los candidatos.

En ese momento, Rosemblat era considerado como uno de los posibles candidatos a la jefatura de Gobierno, según lo reconoció el jefe del PJ local, Mariano Recalde. En tanto, Fernández, de 22 años, se ha posicionado en su rol como legisladora a partir de su militancia juvenil, sus críticas al macrismo y los cruces con otros espacios.

“Compañeros y compañeras, ¿cómo están? Bueno, exactamente. Creemos que en la Ciudad, además de lo que hacemos siempre, tenemos que armar otra cosa. Tenemos ganas de recorrer todas las unidades básicas en todos los barrios posible”, introdujo Rosemblat en el video. Y agregó: “Queremos construir colectivamente una propuesta política”.

“Tiene que haber PASO”, continuó con el mensaje Fernández. “Podemos hacer algo mejor que esto y además queremos. Por algo militamos en esta Ciudad toda la vida”, remarcó en abril la exdirigente estudiantil. “Les dejamos un mail y un teléfono, ustedes se anotan y después nosotros vamos a cada unidad básica a dar esta discusión”, añadió.

Tras el cierre de listas, Fernández todavía no se pronunció, pero Rosemblat emitió un comunicado a través de las redes. “Hicimos un planteo político que lo discutimos con la militancia y lo defendimos en las quince comunas”, comenzó, y siguió: “La conducción decidió otra estrategia que no compartimos, pero la acatamos. Y así como definieron que no haya PASO en CABA, también habilitaron la PASO nacional y Juan va a competir contra Massa, haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer en este escenario, cumpliendo con el compromiso que asumió públicamente para defender la agenda de tierra, techo y trabajo y por eso lo banco”.

“Quienes defendían la lista de unidad en CABA sostenían que era la mejor manera de salir primeros en las PASO y conseguir un triunfo electoral. Nosotros creemos otra cosa. Si el 13 de Agosto esa estrategia trae buenos resultados festejaremos y habremos entendido que estábamos equivocados”, concluyó.

Quiénes son los candidatos de UxP a diputados por la Provincia

Máximo Kirchner

Victoria Tolosa Paz

Mario Manrique

Cecilia Moreau

Santiago Cafiero

Luana Volnovich

Rodolfo Tahilade

Natalia Zarancho

Carlos Castagneto

Roxana Monzón

Matías Molle

Luciana Potenza

Ramiro Gutiérrez

Julia Strada

Juan Marino

Sabrina Selva

Juan Carlos Alderete

María Arraigada

Edgardo De Petri

Fernanda Miño

Santiago Aparicio

Eugenia Meana

Jorge Rivas

Natalia Souto

Pablo Ayala

Candidatos a legisladores de UxP por la Ciudad

Matías Lammens

María Bielli

Matías Barroetaveña

Claudia Neira

Alejandro Grillo

Delfina Velazquez

Claudio Ferreño

Graciana Peñafort

LA NACION