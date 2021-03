Biocombustibles: Máximo Kirchner busca contener las tensiones en su bancada

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, procura contener las tensiones dentro de su bancada que desató la eventual prórroga de la ley de biocombustibles entre los legisladores oriundos de las provincias productoras del insumo y los que provienen de distritos petroleros, contrarios a la norma. Kirchner formalizará en las próximas horas una propuesta, aunque la oposición ya anticipó sus reparos.

Los diputados oficialistas oriundos de las provincias productoras de biocombustibles están a la expectativa del debate. “La iniciativa de Máximo Kirchner sin dudas acerca las posiciones de todos los sectores involucrados en la problemática y favorecerá la búsqueda de una solución equilibrada para el conjunto de intereses atravesados por una cuestión con aristas productivas, laborales y de desarrollo regional”, sostuvo la diputada oficialista Carolina Moisés (Jujuy), autora de un proyecto para prorrogar por diez años la actual ley de biocombustibles.

La legisladora señaló que su iniciativa tuvo ingreso formal el pasado martes, por lo que “la nueva propuesta del presidente de mi bloque ordena las distintas posiciones expresadas al interior de nuestro espacio”.

El proyecto de ley en cuestión se dará a conocer esta tarde durante la reunión de la Comisión de Energía de la Cámara baja. Allí asistirá el secretario del área, Darío Martínez.

Según trascendió, el proyecto de Máximo Kirchner buscará priorizar a las Pymes del sector e inversiones nacionales por sobre las grandes aceiteras que están en el negocio de los biocombustibles. El actual régimen establece que tanto las naftas como el diésel que se despacha en los surtidores de las estaciones de servicio deben contener un porcentaje de bioetanol (12% en el caso de la nafta) de caña y maíz y de biodiesel (10% en el caso del gasoil) de oleaginosas; con el nuevo proyecto, el corte con biodiesel y etanol bajaría del 10 y 12% actuales al 5 y 7% respectivamente. Además, las grandes compañías aceiteras quedarían afuera del mercado local, en el que se priorizaría a las Pymes siempre y cuando estas se comprometan a realizar inversiones en la fabricación de derivados, como la refinación de glicerina.

Los dos principales bloques de la oposición de la Cámara baja, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, convocaron a una sesión especial el próximo jueves a las 11:30 . Anticiparon sus reparos al proyecto de Kirchner y ratificaron que insistirán con la prórroga de la ley actual, que cuenta con media sanción del Senado.

Los opositores saben que será una tarea ardua alcanzar el quorum, pero confían en darle un susto al oficialismo. En tanto, las autoridades del bloque del Frente de Todos buscan contener las tensiones para evitar fisuras. De allí la decisión de Kirchner de convocar a Martínez a la comisión y avanzar con una iniciativa distinta a la que aprobó el Senado.

“Nosotros no vamos a bajar este jueves una sesión especial opositora. No vamos a quebrar el bloque –adelantó un diputado oficialista oriundo de una de las provincias productoras de biodiesel-. Pero si llegamos a mayo y no hay respuesta del Gobierno, vamos a empujar nosotros la prórroga de la ley. Para nosotros esta norma es de vida o muerte para la provincia”.

Moisés aclaró que no participará de la sesión opositora. “Represento los intereses del pueblo de Jujuy, provincia en la que la explotación cañera es una de las actividades productivas que ocupa más mano de obra formal y temporaria –sostuvo la legisladora, oriunda de la localidad jujeña de San Pedro-. En 2006 voté favorablemente el actual régimen de biocombustibles, que vence en mayo próximo, y en 2019 presenté otro proyecto para potenciar una actividad productiva esencial para la economía de Jujuy y mis comprovincianos”.