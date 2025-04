“¿Blumberg o Bloomberg?" Guillermo Francos apeló a una supuesta confusión ante la pregunta de un diputado por $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo un momento de supuesta confusión en medio de la tensa sesión por su interpelación en la Cámara de Diputados. Fue cuando el miembro de la bancada de Unión por la Patria Juan Marino le consultó por una serie de testimonios que vinculaban a La Libertad Avanza con el cobro de coimas, donde incluyó las acusaciones del empresario Juan Carlos Blumberg. “No sé quién es”, dijo sobre quien se desvinculó de su partido tras denunciar que el espacio vendía candidaturas por US$50.000.

Francos se encuentra en la Cámara baja para ser interrogado por la promoción de la criptomoneda $LIBRA que hizo el presidente Javier Milei. Actualmente es investigado como una presunta estafa tanto por la Justicia nacional e internacional.

En su exposición, el diputado Marino se centró en varias de las acusaciones realizadas por medios periodísticos como por empresarios digitales. Mencionó una investigación de The New York Times que aseguraba que “se le pidió entre US$50.000 y US$500.000 a los empresarios del Tech Forum por sacarse una foto con Milei u obtener una ‘palanca’ del Presidente”; un artículo del medio Coindesk, que reveló capturas de conversaciones de Hayden Davis donde afirmaba enviarle dinero a Karina Milei; y los testimonios de Diógenes Casares y Charles Hoskinson.

El empresario Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, joven secuestrado y asesinado el 23 marzo de 2004 Rodrigo Nespolo - LA NACION

En los ejemplos siguientes, Marino incluyó a Blumberg: “Se suman testimonios previos que la involucrarían a Karina Milei en el cobro de coimas. Declaraciones de Juan Carlos Pallarols, el influencer libertario Augusto Grinner, el ingeniero Juan Carlos Blumberg“. Agregó un reciente artículo de la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, que afirmaba que cuando Milei ya era diputado nacional “se reunía con empresarios que les cobraban US$20.000 por cenas privadas, y que esa plata la recaudaba Karina Milei en un bolso”.

El diputado le pidió una respuesta para cada una de las acusaciones. “Diputado, usted se guía por información de prensa. ¿Qué quiere que le diga? No está probado en ningún lado. Si usted tiene una denuncia concreta sobre eso, lléveselo a la Justicia y que investigue“, le contestó Francos. El intercambio ocurrió bajo abundantes gritos de parte de la bancada de La Libertad Avanza.

“¿Usted considera que es verosímil la idea de que desde Bloomberg y el NY Times hasta Diógenes Casares y Charles Hoskinson, pasando por Juan Carlos Blumberg y Pallarols, estan todos conspirados para difamar a la secretaria general de la presidencia Karina Milei?“, arremetió Marino.

Francos esquivó la pregunta y puso el foco directamente en el empresario: “No sé quién es Juan Carlos Blumberg”. El integrante de UP rápidamente le aclaró que se trata del “ingeniero que quiso ser candidato por La Libertad Avanza y dice que le quisieron cobrar por serlo”.

La supuesta confusión de Francos entre Juan Carlos Blumberg y la agencia de noticias Bloomberg

A mitad de 2023, Blumberg acusó al espacio de Milei, que en ese entonces era candidato a presidente, de pedir hasta “US$50.000″ por una candidatura a concejal. El empresario -padre de Axel Blumberg, secuestrado y asesinado en 2004- buscaba unirse al espacio para integrar alguna de las listas pero finalmente se alejó con duras críticas. En estas acusaciones señalaba al armador nacional de LLA, Carlos Kikuchi, el armador bonaerense, Sebastián Pareja, y a Karina Milei.

En ese entonces, el Presidente usó las redes sociales para rechazar los cuestionamientos, y dijo que en el espacio “se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)”.

Francos también negó las acusaciones este martes, cuando tuvo una supuesta confusión entre Blumberg y la agencia Bloomberg. “Yo sabía que era una agencia de noticias, que fue la que mencionó… Ah, usted dice el ingeniero que después no fue ingeniero“, le dijo a Marino.

Guillermo Francos declara frente al Congreso por el caso LIBRA Pilar Camacho

“No me está respondiendo la pregunta”, insistió el diputado, en medio del griterío. “Estoy contestando. Usted se está haciendo eco de una persona que se hacía llamar ingeniero y resultó que no tenía título. Hablemos en serio de cosas concretas”, señaló.

La referencia de Francos se remonta a 2004, cuando Blumberg entró en el ojo público por el asesinato de su hijo. Desde entonces, siempre se lo mencionó como ingeniero textil. Sin embargo, en 2007, tras versiones que aseguraban que no tenía el título, el empresario se lo confirmó a LA NACION y pidió disculpas a la gente.

En medio de gritos e interrupciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió a Marino: “No es un debate, diputado. Hace las preguntas y después vienen las respuestas”.

Francos brindó una fuerte declaración para cerrar el tema: “Usted me está diciendo que se guía por noticias periodísticas, por comentarios del ex ingeniero Blumberg, de chats que nunca aparecieron… llevelos a la justicia. ¿Qué le puedo decir yo de lo que dicen los medios? Podemos opinar de muchas cosas que dijeron que después no fueron verdad. Si lo son, que vayan a la Justicia y se prueben“. No contestó respecto al resto de las acusaciones.