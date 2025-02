“Soy asesor de Javier Milei”. Rompió el silencio uno de los creadores de $LIBRA: “Las cosas no fueron de acuerdo a lo planeado”

El empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los impulsores de $LIBRA, un token que registró una suba exponencial en su cotización, luego que el presidente Javier Milei lo promocionara en X, y que se desplomó minutos después despertando críticas y advertencias sobre una posible estafa, grabó hoy un video y lo subió a las redes sociales. En la grabación confirmó ser asesor del Presidente, culpó de la caída abrupta de la moneda digital al Gobierno por quitar su apoyo al proyecto y aseguró que le inyectará liquidez nuevamente al toquen. Además, la empresa publicó un comunicado en el mismo sentido.

Mark Davis era hasta esta noche un misterio, casi imposible de rastrear tanto él como su empresa. El 30 de enero mantuvo un encuentro con Milei con el fin de “acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial”.

Eso era lo único que se sabía por el posteo del propio Presidente de ese día en X, en el que explicó que hablaron sobre el impacto de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. En el video Mark Davis lo ratifica y dice estar asesorando al Gobierno en la tokenización , que es la forma que tienen las empresas de proteger datos sensibles.

Hayden Davis, CEO $LIBRA dice ser "asesor de Javier Milei y su equipo y que organizó todo esto con ellos"

En el comunicado de Kelsen Ventures, el empresario sostuvo que su función en lo que concernió al lanzamiento de la moneda meme $LIBRA, cuya característica principal es que no cuentan con un sustento en la economía real, apuntan a capitalizar el entusiasmo popular en torno a un movimiento o fenómeno viral de Internet y son sumamente volátiles, fue de asesoramiento.

“ Mi principal responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control ”, explicó.

El viernes a las 19.01 Milei posteó en X sobre un proyecto privado que fondeaba, en los supuestos, a pequeñas empresas. Pero lo acompañaba de un link y una sigla $LIBRA, un extraño token cuyo circulante era controlado en un 82% por solo cinco billeteras digitales. Al estar centralizado, su valor se podría ir a cero rápidamente.

El tuit de Milei, que más tarde borró Captura

Más extraño aún era que el dominio del sitio era del mismo día, y que la moneda que se promocionaba había sido creada tres minutos antes del posteo presidencial. Fue la segunda alerta. En esos frenéticos minutos la capitalización bursátil de $LIBRA trepó a los US$4500 millones, pero se trata de un valor relativo ya que lo que importa es la liquidez.

En el mundo de las criptomonedas suele usarse la métrica de La Valuación Totalmente Diluida (Fully Diluted Devaluation en inglés) para saber el valor potencial de una moneda digital. Representa el valor total de un proyecto de criptomoneda si todos sus tokens estuvieran en circulación. Claro que si mira el valor absoluto la cifra llamaba la atención porque era mayor a la de muchas empresas que operan en el Merval.

Una hora después de su lanzamiento, sin embargo, se registró un retiro de tenencias de pocas billeteras digitales, las que concentraban casi todos los tokens, por casi US$90 millones, lo que hizo que el valor de $LIBRA se desplomase.

A pesar de todo ello, Milei tardó cuatro horas en hacer una comunicación oficial. Recién a la medianoche decidió borrar el tuit que había publicado y reemplazarlo por uno nuevo. “ No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet) ”, señaló.

Milei, en la Casa Rosada, con Hayden Mark Davis, a quien ahora señalan como responsable de $LIBRA

Mark Davis criticó con dureza esa decisión de borrar el tuit. “Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”, indicó.

En ese sentido remarcó que “a pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales”.

“Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas. Para mi sorpresa, posteriormente Milei publicó un comunicado indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, calificándolos de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, es completamente inocente de cualquier irregularidad”, señaló.

Peth y Mauricio Novellli, representante de Kip Protocol en Argentina, son dos figuras clave en la trama del lanzamiento de $LIBRA. Desde el Gobierno confirmaron a través de un comunicado de prensa que el 19 de octubre Milei se reunió con ambos quienes le comentaron la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en el país utilizando tecnología blockchain. De ese encuentro, que fue asentando en el Registro de Audiencias Públicas, participó además el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Milei compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación”, indicaron.

En el comunicado también se informó que Milei le dio intervención a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente.

Además, se consignó que el jefe del Estado tomó “la decisión de crear la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.

“Solo puedo suponer que los asociados de Milei intentaron desviar la culpa hacia Julian [Peth] para protegerse de la responsabilidad”, apuntó Mark Davis.

“Es crucial reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo de figuras públicas. Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que compraron el token confiando en su apoyo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas impulsadas por el pánico, lo que agravó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token”, dijo el empresario estadounidense.

“En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, manifestó.

Tras ello anunció que reinvertirá el 100% de los fondos bajo su control, hasta US$100 millones, en LIBRA Token. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En su lugar, tras consultar con expertos, propongo reinvertir el 100 % de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, de nuevo en Libra Token y quemar toda la oferta adquirida. A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de comenzar la ejecución de este plan dentro de las próximas 48 horas”, finalizó.

A las 4.45 la cotización de $LIBRA está US$0,45, muy lejos de los US$4,9 que llegó a tocar el viernes, pero luego había llegado a casi 0 dólares. Quienes siguen de cerca el mercado de las cripto dudan en que esa inyección prometida de hasta US$100 millones pueda ser devuelta a los inversores especulativos que apostaron por ella.

No hubo prácticamente operaciones dentro del país. Los afectados fueron en su mayoría estadounidenses, chinos y, en menor medida, árabes. Es que para poder operar $LIBRA hay que hacerlo a través del Exchange de Solana y para ello se debe contar con una billetera digital de Solana, como Phantom. En la Argentina no es muy común.

“Sé que hay muchas frustraciones. He tenido muchos mensajes de textos locos en el teléfono. Hubo cosas que estaban fuera de mi control. Yo solo era una parte de lo que pasó con LIBRA, pero quiero mostrarles mi cara porque mucha gente involucrada en este lanzamiento se ha mantenido en silencio o no ha podido ser encontrada”, sostuvo Mark Davis en el video, de forma enigmática.

“Creo que podría decir muchas cosas. Solo hay ciertos elementos en los cuales podría haber controlar el lanzamiento de LIBRA. Definitivamente las cosas no fueron de acuerdo con lo planeado. No creo que la gente se dé cuenta de todas las complejidades de lo que pasó con el lanzamiento, pero creo que la gente merece el derecho a saber y voy a compartir información sobre esto en futuros videos”, se explayó y dejó abiertos así muchos interrogantes.

Los nexos

Julian Peh, CEO de la empresa de tecnología KIP Protocol, entró al mundo cripto en el 2016. En ese entonces compró algunos Bitcoin y Etherium y, en 2021, también se adentró en los NFTs.

El año pasado Peh, de origen singapurense, conoció a Milei en Capital Federal durante un foro tecnológico. Meses después KIP Protocol empezó a formar parte del Comité Blockchain del gobierno porteño. En ese entonces ya había ganado influencia en el entorno libertario. El seis de enero la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance dio cuenta de ello, al igual que PANews, un think tank de blockchain creado en 2018.

“Obtuvo el apoyo público de Milei para el despliegue de soluciones de inteligencia artificial descentralizadas en la Argentina. Unirse al comité ayudará a KIP Protocol a expandir aún más su mercado latinoamericano”, se indicó.

Peh le habló entonces a Milei de un proyecto para apoyar a negocios pequeños. El Presidente accedió y posteó en X sobre ello. El tuit sin embargo refería también a $LIBRA y en la página web donde se promocionaba el plan hacía lo propio. En minutos hubo billeteras digitales que obtuvieron ganancias extraordinarias; otras, perdieron millones. Algunos usuarios lo hicieron público y se conocieron casos de un mexicano que vive en Estados Unidos, por caso, que perdió 250 mil dólares.

Mark Davis fue presentando en la reunión con Milei del 30 de enero por los representantes de KIP Protocol como el encargado de proveer la infraestructura tecnológica para el proyecto, informó Presidencia en el comunicado de prensa emitido esta tarde.

“El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación vigente con el Gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”, indicaron.

Mauricio Novellli, representante de Kip Protocol en Argentina, fue el que realizó el congreso tecnológico en el cual se conocieron Peh y Milei, y recibió el auspicio de Presidencia de la Nación y del Gobierno porteño. Tal como informó LA NACION el socio de Novelli en Tech Forum SRL era Manuel Terrones Godoy, un empresario español que acumula acusaciones por presuntas estafas reiteradas.

Diego Yañez Martínez Por