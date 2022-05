Boleta única: con voces a favor y en contra, comenzó el debate en Diputados

Luego de que la oposición lograra emplazar al oficialismo para acelerar el tratamiento del tema, un plenario de tres comisiones comenzó a discutir en la Cámara de Diputados la reforma del sistema electoral para implementar el uso de la boleta única de papel (BUP) en las elecciones nacionales del año próximo.

La cuestión divide opiniones y así quedó demostrado en la primera de dos jornadas de debate, en la que se escucharon voces de más de una veintena de invitados que hablaron a favor y en contra del sistema antes de la emisión de un dictamen, pulseada que ocurriría antes de fin de mes.

Al menos en Diputados, el oficialismo ya cerró filas en rechazo al cambio de la boleta partidaria en línea con los cuestionamientos esgrimidos por la vicepresidenta Cristina Kirchner y por el jefe del Estado, Alberto Fernández, quienes manifestaron su rechazo a modificar el sistema.

En esta primera jornada expusieron una veintena de especialistas, académicos y dirigentes políticos. Entre estos últimos se destacaron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quienes apoyaron la implementación de la BUP.

También lo hizo Adrián Pérez, exsecretario de Asuntos Políticos durante el gobierno de Mauricio Macri y encargado de impulsar la reforma política de 2016, que buscó imponer la boleta única electrónica (BUE) peor terminó cajoneada en el Senado ante el rechazo de los gobernadores peronistas.

Adrián Pérez fue uno de los que expuso hoy en la comisión de Diputados por la Boleta Única Silvana Colombo

Como en aquella oportunidad, Pérez defendió la boleta única al afirmar que “este sistema garantiza a todos los candidatos tener las boletas en el cuarto oscuro, elimina el robo de boletas y el voto cadena”.

Además, Pérez sostuvo que la aplicación de la BUP implicará un importante ahorro para el Estado. Al respecto, dijo que “en 2021 se pagaron 1.185 millones de boletas en una elección en la cual el elector usó, a lo sumo 47 millones”. “Es un gasto altísimo que se puede evitar”, agregó el exfuncionario, quien destacó que “donde se aplicó boleta única, de papel o electrónica, el 70 u 80 por ciento de la gente está de acuerdo con el sistema”.

Por su parte, Javkin aseguró que con el actual sistema “hay un negocio de infinitas agrupaciones que crean partidos y que no imprimen todas las boletas. “El Estado paga millones de pesos a agrupaciones que no existen, que no alcanzan al 0,5% de los votos, y reciben millones de pesos en cada elección”, agregó.

El jefe comunal de Rosario dijo que la actualidad “el Estado nacional se desentiende de garantizar” toda la oferta electoral disponible ya que “depende de la capacidad de cada partido poder sostener su boleta en el cuarto oscuro durante las ocho horas” que dura la elección.

“Someter el sistema institucional argentino a esa privatización es no garantizar el derecho constitucional al voto”, remató Javkin.

A su turno, Urtubey abogó a favor de la boleta única, que comenzó a aplicarse en la modalidad electrónica en Salta durante su gestión como gobernador, en la necesidad de buscar un mecanismo que logre “amigar el sistema representativo, que está en crisis, con la sociedad”.

“Si hay una percepción de lesión de legitimidad de origen, no sólo por los malos resultados de gestión sino por la ausencia de percepción de que se cumple la voluntad del votante, vamos a entrar heridos a tratar de lograr el objetivo de mejorarle la vida a la gente”, aseguró Urtubey.

A la hora de los cuestionamientos, uno de los argumentos más escuchados fue la idea de que no hubo hasta la fecha grandes cuestionamientos a las elecciones celebradas desde el 83 a la fecha y que, por lo tanto, no es necesario cambiar algo que funciona bien; y que la boleta única fomenta lo que se denomina como “gobierno dividido”, administraciones débiles por falta del respaldo necesarios en el Congreso para llevar adelante sus políticas.

Así, Facundo Cruz, académico de la UB y de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo que “no hay pruebas de que algo esté saliendo mal en el actual sistema” y, como contrapartida, alertó que “algunas cosas podrían empezar a salir mal si se cambia el sistema”.

Comenzó el debate de la boleta única en las comisiones de diputados Silvana Colombo

“La gente tiene confianza en el sistema y la justicia tiene confianza, tanto que no ha objetado una sola elección desde 83 hasta la fecha”, aseguró Cruz, quien consideró que “si se discute la boleta única (también) hay que discutir una reforma electoral más amplia, como la ley orgánica de los partidos políticos”.

En la misma sontomóa se expresó el politólogo Andy Tow, quien dijo que “estamos tratando de resolver un problema que no tenemos profundizando problemas que sí tenemos”, en referencia a que la aplicación de dos sistemas diferentes, ya que la reforma que se discute será aplicable en el nivel nacional, fomentará a las provincias a ordenar el desdoblamiento de elecciones.

Por su parte, las licenciadas de la UBA Malena González Magnasco y Laura Levy Hará criticaron la boleta única desde el punto de vista de las políticas de género, al afirmar que profundizará las desigualdades existentes ya que, al tener un espacio reducido para exponer las candidaturas de todos los partidos en una misma plancha, invisibilizará a las postulantes mujeres, que no suelen encabezar las nóminas.

“Tendrá un impacto en el plano visible de la boleta porque ante la gran cantidad de ofertas solo vamos a ver las cabezas de listas, que suelen estar encabezadas por hombres”, dijo Levy Hará, quien dijo que en 2021 “solo tres de cada diez boletas fueron encabezadas por mujeres”.