La semana pasada, el kirchnerismo y algunas fuerzas provinciales objetaron el proyecto de la boleta única en el Senado, cuyo tratamiento volverá a abordarse hoy a las 14 en comisión. El senador por Río Negro Martín Doñate (FDT) y la senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) fueron algunos de los que expresaron en el recinto su disconformidad por lo que entendían que eran contradicciones entre la aprobación de la boleta única y el proyecto de ley del oficialismo, que impulsa tanto la derogación de las PASO como el voto por circunscripción uninominal. Según el rionegrino, el proyecto de boleta única comprende el sistema de internas abiertas con el aporte económico del Estado, a la vez que el proyecto de Ley Ómnibus estipula la eliminación de las mismas con un desfinanciamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, el Gobierno dice estar decidido a avanzar con todo el paquete electoral en conjunto y hoy es un día clave para eso, ya que en Diputados la discusión de la ley ómnibus se inició esta mañana con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, para hablar de reforma política; y a la tarde el Senado buscará emitir dictamen sobre la boleta única.

Dado que la aprobación en la Cámara de Diputados en 2022 que obtuvo media sanción a la boleta única se dio en un contexto en el cual no se pretendía eliminar las PASO ni establecer el voto por circunscripción uninominal, se abre el interrogante acerca de si serían compatibles las tres reformas electorales funcionando al mismo tiempo.

“Creo que la reforma debería abordarse de manera global, tratar los temas individualmente no me parece que sea la manera correcta. Por otro lado, debería incluirse en la discusión al poder judicial y a los secretarios electorales, que en definitiva son los que llevan la elección adelante”. dijo a LA NACION quien fue titular de la Dirección Nacional Electoral durante el gobierno de Alberto Fernández, Marcos Schiavi.

Sin embargo, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet opinó en sentido contrario: “Las reformas son congruentes dado que la boleta única aplica a todos los cargos, ejecutivos y legislativos. En el caso del Poder Legislativo, que es el que cambiaría su composición con el proyecto de voto por circunscripción uninominal, lo que habría que hacer es una boleta por cada distrito uninominal. Las PASO tienen que ver con la preselección de candidaturas, si se eliminan habría una elección menos, por lo que hablamos de tres cosas diferentes. Ya existen regímenes en donde conviven la boleta única y la circunscripción uninominal, así que es perfectamente posible”.

La aprobación de las tres reformas en simultáneo no sólo suponen interrogantes en lo que refiere a su aplicación, sino también a su aprobación. Habida cuenta de las resistencias que diferentes medidas del proyecto de ley generan en el legislativo.

"Los senadores que se oponen están actuando en contra de la voluntad popular, que se expresó en la última elección por un cambio fuerte y esto también involucra cambios en la forma en la que votamos" Sabrina Ajmechet

“Existe una pregunta previa a si las tres propuestas son congruentes en su implementación, y es si el Gobierno logrará en el Congreso la aprobación simultánea de las tres. Porque en la propuesta de distritos uninominales está incluida la corrección de una deformación en la composición de la Cámara de Diputados, que quita bancas a algunas provincias y le aumenta a otras. Desde 1983 y hasta hoy la distribución de bancas en la Cámara de Diputados sobrerepresenta a los distritos con menos habitantes (como Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa) y subrepresenta a los más poblados (como las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Los electores de las provincias sobrerrepresentadas tienen un voto con mayor valor que los de las provincias subrrepresentadas. Parece poco probable que, al menos en el corto y mediano plazo, aquellos legisladores y partidos favorecidos apoyen una revisión que disminuya su poder político. Más todavía cuando el gobierno encaró el tema con un estilo de confrontación contra el Congreso, sin conversaciones previas, sin consulta a especialistas y sin predisposición a negociar”, analiza el politólogo Miguel De Luca.

En la actualidad, para elegir diputados en la provincia de Buenos Aires impera el sistema proporcional D’Hondt por el cual cada partido divide el número de votos válidos que haya obtenido por la cantidad de bancas en disputa. A diferencia de un sistema como este, en el que distintos partidos políticos establecen sus bancas utilizando algún sistema de reparto, el sistema uninominal prevé dividir un territorio en circunscripciones y elegir un único representante por cada una de ellas, el cual termina asumiendo toda la representación de esa circunscripción.

“Su principal ventaja es que provee gobernabilidad porque fabrica una mayoría legislativa, pero los resultados que arroja pueden presentar distorsiones al punto de otorgar más bancas a un partido que obtuvo menos votos que otro, o dejar sin representación a un partido con una cantidad relevante de votos en toda la extensión del territorio, pero escasa a nivel distrital. A su vez, tiende al bipartidismo exacerbando la necesidad del voto útil y puede derivar en un trazado arbitrario de los distritos electorales, lo que en Ciencia Política se conoce como Gerrymandering”, agregó De Luca, apelando a un término que hace referencia a la definición con criterios más políticos que técnicos de las circunscripciones.

Mientras algunos legisladores y especialistas dejan entrever que la derogación de las PASO podría tener alguna posibilidad de conseguir adeptos, la mayoría coincide en la inconveniencia de establecer el sistema uninominal.

Alejandro Tullio, abogado especialista en Derecho Electoral puso en duda que la reforma de circunscripción uninominal termine siendo aprobada, pero al mismo tiempo aseguró que nada impide a los senadores apoyar esta medida y luego oponerse a las otras. Por otro lado destacó que la boleta única ahorra logística en lo referido a la provisión de boletas, ya que la falta de las mismas perjudica toda la elección y que supone además, un ahorro económico y sustentabilidad del medio ambiente. Esta posición también es avalada por la Cámara Electoral, quien se ha pronunciado a favor de la boleta única y con reparos hacia los sistemas de votación electrónicos.

"Desde 1983 y hasta hoy la distribución de bancas en la Cámara de Diputados sobrerepresenta a los distritos con menos habitantes (como Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa) y subrepresenta a los más poblados (como las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Los electores de las provincias sobrerrepresentadas tienen un voto con mayor valor que los de las provincias subrrepresentadas." Miguel De Luca

Ajmechet dio un paso más, al asegurar que también es un medio para lograr la transparencia de los comicios, al no haber manera de que la opción que el ciudadano quiere elegir no esté en la boleta. Por lo que no sería tan necesaria como lo es hoy, la presencia de fiscales en cada una de las mesas. “ Sabiendo que hay un proyecto que tiene media sanción, es ese el que hay que apoyar, después se puede perfeccionar. Los senadores que se oponen están actuando en contra de la voluntad popular, que se expresó en la última elección por un cambio fuerte y esto también involucra cambios en la forma en la que votamos ”, afirmó.

