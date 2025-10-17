Boleta única en CABA: así se vota el 26 octubre, paso a paso
Este año se implementa en todo el país la BUP, la cual agrupa a todos los candidatos; ¿qué se vota en la Capital Federal?
Las elecciones legislativas nacionales son este domingo 26 de octubre. En ellas los argentinos definirán sus representantes en el Congreso de la Nación. En esta ocasión, se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP), donde se mostrará toda la oferta electoral en cada provincia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, en ella se podrá ver los candidatos a senadores y diputados del distrito, done se renuevan tres legisladores del Senado y 13 bancas de la Cámara Baja. Antes de los comicios, muchos se preguntan cómo se sufraga con este nuevo sistema de votación.
Cabe recordar que el Gobierno porteño desdobló las elecciones locales de las nacionales. Los comicios del distrito se llevaron a cabo el pasado 18 de mayo, donde La Libertad Avanza triunfó de la mano de Manuel Adorni con el 30,13% de los votos. Le siguieron Leandro Santoro (Fuerza Patria) con el 27,35% y Silvia Lospennato (Pro) con el 15,92%, lo que significó una fuerte derrota para el oficialismo en CABA.
¿Qué es la Boleta Única de Papel (BUP) y cómo funciona?
La Boleta Única de Papel (BUP) garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así elimina la posibilidad de que falten boletas de algún partido.
El diseño de la BUP se concibió para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado. Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.
En la boleta de CABA, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía a color. Para el caso de la lista de diputados, tendrá los nombres y apellidos de los primeros cinco candidatos de la lista. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.
El proceso de votación con la BUP es el siguiente:
Solicitar la BUP
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera
Elegir candidatos
En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).
Emitir voto
Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.
¿Cómo es la BUP en CABA?
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la boleta incluye 17 fuerzas políticas que presentan dos listas, una para senadores y otra para diputados. A continuación, este es el orden en que aparecen en la BUP, con sus primeros cinco candidatos:
- Unión del Centro Democrático - Ucede (20)
- Senadores: Diego Ramiro Guelar y María Luciana Minassián.
- Diputados: Marcelo Eduardo Portas Dalmau, María Barrera Echavarría, Fabrizio Leandro Latrónico, Diana Iris Saraceni y Mariano Ramella.
- GEN (69)
- Senadores: Facundo Francisco Manes y Carla Betina Pitiot.
- Diputados: Sergio Fernando Abrevaja, Martín Santiago Borgna, Mirna Marcela Biglione y Fernando Gril.
- La Izquierda en la Ciudad (350)
- Senadores: Héctor Antonio Heberling y María Belén D’Ambrosio Romero.
- Diputados: Federico Winokur, Violeta Alonso, Matías Emiliano Brito, Mariana Rueda Kramer y Enrique Alejandro Leiva.
- Alianza Potencia (502)
- Senadores: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulesu.
- Diputados: Ricardo Hipólito López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Francisco Sahores y Isabel Elvira Cópito.
- Hagamos Futuro (505)
- Senadores: María Marcela Campagnoli y Claudio Gabriel Cingolani.
- Diputados: Hernán Leandro Reyes, María Cecilia Ferrero, Jorge Alberto Giorno, María Silvia Pace y Juan Facundo Del Gaiso.
- Alianza La Libertad Avanza (501)
- Senadores: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde.
- Diputados: Alejandro Eduardo Fargosi, Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Carlota Ajmechet y Fernando de Andreis.
- Partido Federal (8)
- Senadores: Agustín Dante Rombolá y Marina Gabriela Pérez Damil.
- Diputados: Daniel Andrés Lipovetzky, Isabel Ángela Figueroa, Franco Ariel Mangione, Mayra Ayelén Azpelicueta y Tomás Hoerth Alconada.
- Integrar (348)
- Senadores: No presenta candidatos.
- Diputados: “El Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto y Gustavo Osman Massud.
- Movimiento Plural (352)
- Senadores: Gustavo Raúl D’Elia y Mariana Soledad Funes Llaneza.
- Diputados: Marcelo Daniel Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Segundo Porcel de Peralta, Elsa Aurora Nieto y Jorge Ferri.
- Fuerza Patria (503)
- Senadores: Mariano Recalde y Ana Josefina Arias.
- Diputados: Itai Hagman, “Kelly” Olmos, Santiago Luis Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Andrés Giacomini.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (506)
- Senadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.
- Diputados: Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes de Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.
- Ciudadanos Unidos (504)
- Senadores:Graciela Ocaña y Martín Ocampo.
- Diputados: Martín Lousteau, Piera Agostina Fernández de Piccoli, Gustavo Marangoni, Jessica Soledad Barreto y Roy Cortina.
- Frente Patriota Federal (95)
- Senadores: Ángel Javier Romero y Alicia María Quinodoz.
- Diputados: César Biondini, Cintia Lorena Lozada, Federico Patricio Rosas, Sabrina Soledad Mansilla Coria y Daniel Alejandro Zeleneñki.
- Partido Socialista Auténtico (184)
- Senadores: Francisco Moreno Guirado y Elsa Mercedes Morales.
- Diputados: Mario Francisco Mazzitelli, Flor del Rocío Armas Asmad, Ariel Arnaldo Rodríguez, María Lucila Guadalupe Lancioni y Facundo Tomás Muscatello.
- Partido Comunista (314)
- Senadores: Ariel Sebastián Elger Vargas y Nuria Inés Giniger.
- Diputados: Antonella Bianco, Ignacio Cámpora, Cristina Adriana Ibarra, Rocco Carbone y María Luisa León.
- Movimiento de Jubilados y Juventud (343)
- Senadores: Esteban Paulón y Daniela Soldano.
- Diputados: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid y Pedro Núñez.
- Instrumento Electoral por la Unidad Popular (72)
- Senadores: No representa candidatos.
- Diputados: Claudio Raúl Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Emanuel Baldiviezo, Nina Isabel Brugo Marcó y Pablo Bergel.
