Dado que los electores argentinos deben acercarse a las urnas el domingo 26 de octubre para votar sus representantes en el Congreso, varios se preguntan cuándo son las próximas elecciones presidenciales en la Argentina.

Los próximos comicios en que se elegirá al próximo presidente serán en 2027. Esto se debe a que el mandato de tanto el jefe de Estado como el vicepresidente dura un término de cuatro años en nuestro país. Como Javier Milei asumió el cargo a fines de 2023, todavía le quedan unos dos años de gestión.

Ahora, ¿cuál sería la fecha de las próximas elecciones? Aún no fue establecida por la Cámara Nacional Electoral (CNE), pero la Constitución Nacional determina los períodos en que se deben llevar a cabo los comicios. Principalmente, determina que el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años. Esto quiere decir que el próximo mandatario tendría que asumir el 10 de diciembre, la fecha en que los mandatarios argentinos toman el poder desde la vuelta de la democracia.

La Constitución Nacional indica cuándo pueden ser las elecciones presidenciales Martín Zabala - XinHua

A continuación, estos son los plazos que se deben cumplir en las elecciones presidenciales en la Argentina, de acuerdo a la Constitución:

La elección general presidencial (o primera vuelta) se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la votación presidencial de 2027 se debe realizar en octubre .

(o primera vuelta) se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la se debe realizar en . Si se requiere una segunda vuelta electoral ―por la cual los electores definen al presidente y vice entre los dos candidatos más votados en las elecciones generales―, debe darse dentro de los treinta días de celebrada la anterior. Eso significa que el balotaje se haría en noviembre de ser necesario.

Por otro lado, se debe tener en cuenta las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), en las que se definen los candidatos y las fuerzas políticas que compiten en los comicios. El Congreso Nacional suspendió esta instancia para los comicios legislativos de este año. Si esto no se vuelve a repetir para 2027, las primarias serían el 9 de agosto de ese año. Así está establecida por la ley 26.571, que indica que esta votación debe hacerse el segundo domingo de agosto.

Cabe recordar que en nuestro país tanto el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos por un período más de cuatro años consecutivo. Por lo tanto, Javier Milei y Victoria Villarruel podrían ser candidatos en la próxima votación.

Javier Milei y Victoria Villarruel se pueden presentar como candidatos a presidente y vice en 2027 Hernan Zenteno - La Nacion

Qué se vota en las elecciones 2025

En los comicios de este año, las provincias eligen sus nuevos representantes en el Congreso de la Nación. En total, se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 butacas del Senado.

A continuación, qué se elige en cada una de las provincias en las elecciones legislativas nacionales 2025:

Buenos Aires : 35 diputados.

: 35 diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : tres senadores y 13 diputados.

: tres senadores y 13 diputados. Catamarca : tres diputados.

: tres diputados. Chaco : tres senadores y cuatro diputados.

: tres senadores y cuatro diputados. Chubut : dos diputados.

: dos diputados. Córdoba : nueve diputados.

: nueve diputados. Corrientes : tres diputados.

: tres diputados. Entre Ríos : tres senadores y cinco diputados.

: tres senadores y cinco diputados. Formosa : dos diputados.

: dos diputados. Jujuy : tres diputados.

: tres diputados. La Pampa : tres diputados.

: tres diputados. La Rioja : tres diputados.

: tres diputados. Mendoza : cinco diputados.

: cinco diputados. Misiones : tres diputados.

: tres diputados. Neuquén : tres senadores y tres diputados.

: tres senadores y tres diputados. Río Negro : tres senadores y dos diputados.

: tres senadores y dos diputados. Salta : tres senadores y tres diputados.

: tres senadores y tres diputados. San Juan : tres diputados.

: tres diputados. San Luis : tres diputados.

: tres diputados. Santa Cruz : tres diputados.

: tres diputados. Santa Fe : nueve diputados.

: nueve diputados. Santiago del Estero : tres senadores y tres diputados.

: tres senadores y tres diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: tres senadores y dos diputados.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

En el caso de las provincias que llevan a cabo sus comicios locales en simultáneo con los nacionales, esto es lo que se elige en cada una de ellas:

Mendoza : se renuevan 24 bancas en la Cámara de Diputados y 19 del Senado provinciales.

: se renuevan 24 bancas en la Cámara de Diputados y 19 del Senado provinciales. Catamarca : se definen 21 bancas en la Cámara de Diputados y ocho del Senado de la provincia.

: se definen 21 bancas en la Cámara de Diputados y ocho del Senado de la provincia. La Rioja : este año se definen en siete de los 18 departamentos de la provincia las 18 bancas que se renuevan en la Legislatura.

: este año se definen en siete de los 18 departamentos de la provincia las 18 bancas que se renuevan en la Legislatura. Santiago del Estero: la provincia elige este año gobernador y vicegobernador, y se renueva la totalidad de la Legislatura. A su vez, se definen comisionados municipales en algunas intendencias.