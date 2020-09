"Yo no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda", dijo el Presidente Fuente: Archivo

3 de septiembre de 2020 • 08:50

El presidente Alberto Fernández volvió a advertir sobre un posible aislamiento más restrictivo por el aumento de casos por coronavirus en varias partes del país e insistió con que en el país ya "no hay cuarentena". El Presidente dijo que se tomará en cuenta la evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva, que a nivel nacional ronda el 60% y en algunas provincias está al borde de la saturación, según los reportes del ministerio de Salud.

Ante la pregunta en una entrevista con el canal Todo Noticias de si puede haber botón rojo en la modalidad cuarentena, el mandatario dijo que es posible: "Claro que sí, porque yo no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Es un esfuerzo que hicimos todos, no solo yo". Y remarcó el sacrificio que hizo el personal de salud, que también se vio muy afectado por los contagios.

"Para mí, lo más importante es que la gente pueda ser atendida en un hospital si se enferma. Yo no voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso", agregó.

En ese sentido, el Presidente explicó que las medidas que tome dependerán de cómo evolucione la situación de las camas de terapia en todo el país. Dijo que "el problema ha trascendido al AMBA", por lo que está en continuo contacto con los gobernadores para definir juntos qué medidas tomar en cada caso.

Además, insistió con que en el país ya no rige una cuarentena por más de que haya gente que todavía no sale a la calle: "No llevamos 160 días de cuarentena. No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe, aunque hay gente que se cuida y cumple responsablemente, sino sería peor'".

Y remarcó: "Creo que no hay que confundir a la gente porque necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo. Hay gente que no sabe que está contagiada y se relaja. El riesgo existe".

"El lunes voy a viajar a la provincia de Mendoza para ver cómo ayudarlos a pasar este momento. El gobernador [Rodolfo Suarez], que había flexibilizado, ya tomó medidas restrictivas. Hay que entender que estamos en una pandemia, que no la eligió nadie y que nos tocó. La única forma que conocemos para combatirla es aislarnos", contó. Y siguió: "En Chaco, actuamos y ahora está muy contenido, en una meseta de 50 casos diarios".

Fernández se sumó, luego, sobre la crítica de Axel Kicillof y su entorno hacia la política de Horacio Rodríguez Larreta. "Lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires repercute negativamente sobre la provincia. ¿Cómo le pido al intendente de Vicente López o al de La Matanza que cierren los comercios cuando cruzando la General Paz está todo abierto?".