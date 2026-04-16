La SIDE inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo junto al FBI
La misión, indicó el Gobierno, es intercambiar información e inteligencia en materia de terrorismo
- 3 minutos de lectura'
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inauguró este jueves el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA) junto al FBI estadounidense. El evento de apertura tuvo la presencia del embajador de Washington en la Argentina, Peter Lamelas. La misión, indicó el Gobierno, es intercambiar información e inteligencia en materia de terrorismo.
“El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla. Después de décadas de abandono e improvisación, estamos profesionalizando el Sistema de Inteligencia Nacional. Tras los atentados sufridos por nuestro país, esta es la primera medida concreta del Estado Argentino en 25 años para fortalecer y coordinar la lucha contra el terrorismo”, dice el comunicado difundido por la SIDE en redes sociales.
En paralelo, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, remarcó que “la participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”. Además, señaló que “en un mundo cada vez más inestable y complejo, el Estado continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos, amenazas y proteger los intereses de la Nación”.
También sostuvo que “la misión del centro es coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.
La creación del CNA había sido oficializada en octubre del año pasado a través del Decreto 717/2025. Según la medida, el centro deberá: requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.
También tendrá como funciones elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.
Por su parte, estará conformado por, al menos, un representante de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia -a través de la Secretaría de Justicia-.
El Gobierno justificó la normativa en que otros países tomaron medidas similares. Señaló que Estados Unidos y España -tras los ataques de 2001 y 2004, respectivamente- dispusieron la creación de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo “con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”.
Otras noticias de SIDE
La interna con Karina Milei. El Gobierno pospone los cambios en la SIDE y Santiago Caputo retiene un área clave
En medio de tensiones internas. El titular de la SIDE, que responde a Caputo, se reunió con el director de la CIA en Washington
Archivos históricos. La SIDE inició la desclasificación de documentos secretos sobre la dictadura militar
- 1
En medio del caso Adorni, el oficialismo reveló que el 21% de los diputados no presentó su declaración jurada anual
- 2
Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires
- 3
Milei: cuando toca la mala hora
- 4
La licitación de la Hidrovía: socios de la empresa Deme denuncian participación china en la propuesta de su principal competidora