La SIDE inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo junto al FBI

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inauguró este jueves el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA) junto al FBI estadounidense. El evento de apertura tuvo la presencia del embajador de Washington en la Argentina, Peter Lamelas. La misión, indicó el Gobierno, es intercambiar información e inteligencia en materia de terrorismo.

“El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla. Después de décadas de abandono e improvisación, estamos profesionalizando el Sistema de Inteligencia Nacional. Tras los atentados sufridos por nuestro país, esta es la primera medida concreta del Estado Argentino en 25 años para fortalecer y coordinar la lucha contra el terrorismo”, dice el comunicado difundido por la SIDE en redes sociales.

En paralelo, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, remarcó que “la participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”. Además, señaló que “en un mundo cada vez más inestable y complejo, el Estado continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos, amenazas y proteger los intereses de la Nación”.

La SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorismo junto al FBI

También sostuvo que “la misión del centro es coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.

La creación del CNA había sido oficializada en octubre del año pasado a través del Decreto 717/2025. Según la medida, el centro deberá: requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

También tendrá como funciones elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.

Patricia Bullrich cuando anunció la creación del CNA MInisterio de Seguridad Nacional

Por su parte, estará conformado por, al menos, un representante de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia -a través de la Secretaría de Justicia-.

El Gobierno justificó la normativa en que otros países tomaron medidas similares. Señaló que Estados Unidos y España -tras los ataques de 2001 y 2004, respectivamente- dispusieron la creación de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo “con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”.