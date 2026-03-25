Quirno habló del rol que cumplió Cancillería en el caso de Agostina Páez en Río de Janeiro

Después de que la Justicia brasileña le permitiera volver al país a Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Río de Janeiro, el canciller Pablo Quirno explicó el rol que la cartera ocupó en la decisión judicial y sostuvo que se movió de manera “sigilosa” para ayudar en el caso.

Este martes, en la antesala al inicio del juicio, el ministerio presentó una carta en la que aseguró que están dadas las condiciones para que la detenida cumpla su condena en la Argentina, lo que destrabó el proceso.

“Las noticias que recibimos de Brasil fueron muy positivas. Tuvimos una acción coordinada con su defensa. Hay tratados de participación judicial entre la Argentina y Brasil, que llevaron a que la Cancillería presente, a través del consulado, una nota garantizando el cumplimiento de la ley y asegurando que el proceso penal puede ser cumplido y monitoreado”, declaró Quirno en diálogo con Radio Mitre.

Comparto un fragmento de mi entrevista con @anellogaby en Radio Mitre sobre el caso de Agostina Páez



Recibimos hoy noticias muy positivas desde Brasil. Desde el primer día estamos en contacto con el caso y con Agostina Páez y su familia.



Tuvimos una gestión coordinada con la… pic.twitter.com/KMeBZ6um52 — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 25, 2026

A su vez, dijo que la entrega de la carta fue una “contribución importante” para que el juez de la causa pueda aceptar que Páez cumpla su pena en la Argentina.

Quirno aseguró que la Cancillería está en contacto con la detenida y su familia desde el primer día y aclaró: “Ella tenía que contratar una defensa y nosotros le dimos el apoyo de saber cómo manejarse en un sistema que es extraño. Entonces, terminaron contratando un abogado y luego lo cambiaron. Eso hizo que la causa tome otra estrategia, pero nosotros estuvimos ahí desde el primer momento”.

En tanto, el ministro subrayó que todas las gestiones de la Cancillería se realizan de forma “sigilosa” y tienen un resultado incierto. “Nosotros no podemos garantizar ningún retorno, pero sí que trabajamos día a día en cada uno de estos casos con las leyes que nos imponen desde los países”, marcó.

También especificó que el gobierno nacional no contribuyó económicamente en el caso de Páez porque la Cancillería no cumple el rol de garante de la conducta de los ciudadanos argentinos en el exterior, sino que se limita a hacer ciertas recomendaciones y realizar las gestiones diplomáticas. “Aunque nosotros no las publicitamos, como Samid o Tapia”, chicaneó Quirno, después de que el dirigente de la AFA negociara el regreso al país del gendarme detenido en Venezuela, Nahuel Gallo.

Agostina Páez volverá a la Argentina en los próximos días Bruna Prado - AP

Samid se había presentado este martes en la Embajada brasileña en el país e hizo un petitorio para exigir la liberación de Páez y, luego, tras la decisión judicial, felicitó al embajador. “Al mediodía me llamó y me dijo que nos iba a dar una mano. También felicito al juez de la causa por su resolución tan criteriosa, poniendo por encima de todo la hermandad latinoamericana que existió siempre entre Brasil y la Argentina”, escribió en sus redes sociales.

Este martes se dio inicio formal al juicio contra la abogada de 29 años acusada de racismo en los tribunales de Río de Janeiro. En un principio, la Fiscalía pidió una pena de 15 años de cárcel, sin embargo, Carla Junqueira, abogada de la acusada, explicó que se redujo el pedido de condena de tres delitos a uno y que la joven deberá realizar servicios comunitarios y pagar un resarcimiento a las víctimas.

Lo cierto es que Páez declaró aliviada al salir de la sesión y comentó: “En estos días me van a dejar volver a casa. Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas“. Antes de ingresar a la audiencia, la abogada había señalado que se encontraba muy asustada ante la posibilidad de ir a prisión en Brasil.

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en la Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo. Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, indicó la abogada defensora.