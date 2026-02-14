Los bloques de Pro y la UCR objetan el polémico artículo de la reforma laboral que introduce cambios en el régimen de licencias

Los bloques de diputados de Pro y de la Unión Cívica Radical (UCR), dos espacios que suelen cooperar con Javier Milei, anticiparon sus reparos frente al cambio que introdujo el Gobierno en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo y que fue incluido a última hora en el proyecto de reforma laboral que logró la media sanción en el Senado.

Los legisladores aliados admitieron que todavía evalúan el sentido de su voto en particular y que ya acercaron sus objeciones al oficialismo respecto del polémico artículo 44, del capítulo VII, que modifica el pago de licencias.

La iniciativa impulsada por Milei fue aprobada en la Cámara alta durante la madrugada del jueves, con el apoyo de los diez senadores radicales y los tres de Pro. En las filas de LLA esperan acelerar su tratamiento en Diputados para conseguir la sanción de la ley antes del 1 de marzo, cuando el Presidente encabezará la apertura de sesiones ordinarias.

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, confirmó a LA NACION que buscan “revisar” el controvertido cambio en el régimen de licencias porque “se podrían reducir los niveles de protección que hoy existen”. Consultado por el respaldo a ese artículo, señaló: “Vamos a ver. Estamos evaluando cambiarlo. Lo hacemos a favor de la ley, no en contra”. En caso de que se introduzcan modificaciones durante el debate en Diputados, el texto deberá volver al Senado, lo que alterará los planes de LLA.

El texto establece que en caso de enfermedades o accidentes ajenos a la tarea laboral, el trabajador ya no percibiría automáticamente el 100% del salario, como estipula la legislación vigente. La reforma indica que percibiría el 75% si el problema no derivara de una actividad voluntaria y consciente sobre el riesgo, y el 50% si así lo hiciera.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del proyecto de reforma laboral, lo graficó así: si la enfermedad “sobrevino”, el empleador pagará el 75%; si el “se lastimó jugando al fútbol”, abonará el 50%.

Sturzenegger, sobre los cambios en las licencias

La diputada de Pro Florencia De Sensi se mostró especialmente crítica con el cambio. “¿Cómo puede ser que si alguien está enfermo de cáncer le cubras hasta el 75%? Nos parece una barbaridad. Dios no quisiera que yo tenga un familiar enfermo de cáncer que tenga que ir a laburar porque en el trabajo le van a descontar el sueldo. Me parece una ridiculez”, afirmó De Sensi, cercana a Ritondo, en diálogo con LA NACION.

Sostuvo además que los doce diputados del bloque del macrismo comparten la preocupación y que lo están trabajando con Ritondo. No descartan votar a favor del proyecto en general y rechazar el artículo 44 durante el debate en particular. Si el apartado cayera en la votación específica, la iniciativa debería volver al Senado con modificaciones, lo que complicaría la intención del Gobierno de sancionar la modernización laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero.

De Sensi dijo que Pro también analiza impulsar una modificación más adelante y cuestionó la velocidad del tratamiento parlamentario. “No sé si el Gobierno, más allá del Pro, va a contar con los votos en un caso como este”, advirtió.

La diputada ratificó que Pro rechaza la eliminación de la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, que figuraba en la versión original. “Ganó el lobby de los bancos”, lanzó. En la misma línea, Ritondo planteó: “No estamos para defender a los bancos ni para que el Estado le imponga al trabajador cómo cobrar su salario. Vamos a insistir en que exista libertad de elección y competencia real”.

En líneas generales, Pro apoya, por proximidad ideológica, la mayoría de los proyectos impulsados por el Gobierno. Sin embargo, desde el partido de Macri ya habían anticipado a LA NACION que su alianza con Milei “no es incondicional”. En concreto, acompañarían las reformas que impulse el oficialismo que consideren convenientes para el país, pero se pronunciarían en contra de los temas en los que no estuvieran de acuerdo.

En tanto, desde el bloque de la UCR, otro de los sectores aliados a la Casa Rosada, señalaron a LA NACION que el “único artículo” que les “hace ruido” es el referido a las licencias. Aunque rechazan lo que llaman la “industria de certificados truchos” –el “abuso” de licencias–, admiten que siguen discutiendo el impacto concreto y judicial del cambio.

La bancada de la UCR cuenta con seis diputados dispuestos a votar a favor de la reforma laboral. La titular del bloque, Pamela Verasay, informó a LA NACION que acompañarán el proyecto, especialmente en lo referido al contrato de trabajo, el sindicalismo y los convenios colectivos de trabajo.

Los senadores Eduardo Vischi (UCR) y Patricia Bullrich (LLA) durante el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado Hernán Zenteno - La Nación

El análisis que activó el bloque radical sobre el cambio en el régimen de licencias continuará durante el fin de semana largo y se concentrará tanto en la efectividad de la medida como en su posible judicialización, advertida por abogados laboralistas. En paralelo, los referentes de la bancada de la UCR aseguran que ya transmitieron “comentarios al Ejecutivo”. “Pone en riesgo todos los otros avances”, alertaron.

Y plantearon que, además de casos “morbosos” como el cáncer, también debería abordarse el problema de los certificados falsos.

Desde Pro y UCR subrayaron que la discusión responde a una cuestión de “sentido común” y de “realidad concreta”, y no a un cuestionamiento “romántico” ni compasivo hacia los trabajadores.