Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias

El senador Mariano Recalde volvió a referirse a la media sanción que obtuvo este jueves en el Senado la reforma laboral promovida por el Gobierno.

En diálogo con radio Splendid, el legislador kirchnerista criticó la normativa, consideró que se trata de una ley que “no va a generar empleo” —contrario a lo que anticiparon desde la administración mileísta— y cuestionó el nuevo límite que se le impuso a las indemnizaciones por despido.

“La Argentina pasó de ser un país productivo a ser una economía basada en la especulación financiera, en la que conviene hacer plata timbeando y no produciendo. Eso hay que cambiar; no sacarle la plata al trabajador que se enferma, sacándole la gratuidad a la cuenta sueldo, como quisieron hacer y finalmente no pudieron, o sacando la jornada laboral de ocho horas", apuntó.

De esta forma, Recalde hizo alusión a las modificaciones que introdujo la ley, como que ya no se considerarán conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido.

A su vez, se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual, y las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.

“Ya lo dicen desde el Gobierno: no va a generar empleo. Todo lo que prometían no va a tener ese resultado, ya lo están confesando ahora que salió la ley. Eliminar las indemnizaciones nunca funcionó. Cuando la economía funciona, cuando hay actividad económica, con derechos, también crece”, aseguró y siguió: “Llegó a haber doble indemnización y crecía... No es cierto que una cosa impide la otra”.

El legislador del Partido Justicialista también cuestionó que se trata de una ley que no se moderniza en cuanto a las actualizaciones tecnológicas de la época. “No habla de Inteligencia Artificial, no habla del home office... ¿Dicen que son modernos? Es volver atrás para facilitar los despidos. En lugar de proteger de los despidos, que es lo que se hace con la doble indemnización, es abaratar para alentarlos", marcó.

A su vez, desestimó el argumento de la “industria del juicio” que suelen utilizar desde el círculo del Gobierno. “Son el 5 por ciento los que llegan a hacer juicio. Los accidentes de trabajo se cubren por ART y las empresas no son parte. No hay tal cosa como industria del juicio Lo que ahora algunos llaman así es a algún juicio abusivo, inventado", afirmó y lamentó: “Que los hay, por supuesto, pero es una porción ínfima, como pasa en los accidentes de tránsito. Hay que buscar la solución al caranchismo judicial”.

Para cerrar, Recalde fue consultado sobre si la expresidenta Cristina Kirchner debería presentarse como candidata en las elecciones presidenciales de 2027. Su respuesta fue contundente: “No puede ser candidata porque está inhabilitada, está proscrita de por vida”. “Este sistema no quiere que la principal candidata, la presidenta del PJ, que ganó tres veces elecciones presidenciales en primera vuelta... No quieren que sea candidata. Es parte de los problemas que tiene”, concluyó.

El cruce con Milei

Hace varias semanas que vengo paseando a tus libertarios en los medios que no saben lo que estamos votando hoy @JMilei.



Leí varias veces tu proyecto de destrucción de los trabajadores y en ningún lado está lo que dijo el miembro informante en su exposición, eso es lo que quedó… https://t.co/edMlhQt5Gl — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 11, 2026

Tras el debate en el Senado, el referente de La Cámpora protagonizó un cruce en redes sociales con el presidente Javier Milei. El jefe de Estado había difundido un clip editado de un momento específico de una exposición en donde el senador nacional afirma “no lo leí”, pero en realidad se refiere a una cuestión que no figura en un artículo.

El Presidente compartió un video del portal mileísta La Derecha Diario. El recorte de tan solo 17 segundos mostraba a Recalde diciendo: “Es un proyecto muy amplio y [el senador preopinante] dijo algo que me hizo ruido y le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí...”. El video también fue replicado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y tuiteros libertarios. Sin embargo, el clip mostraba solo la primera parte y no el discurso completo.

Sin embargo, el Presidente, el jefe de gabinete, y otros dirigentes, se encargaron de compartir y viralizar el recorte del sitio oficialista que no mostraba el momento completo. “Esto es el kirchnerismo. Fin”, escribió Milei. Recalde le contestó a ambos. “Hace varias semanas que vengo paseando a tus libertarios en los medios que no saben lo que estamos votando hoy @JMilei. Leí varias veces tu proyecto de destrucción de los trabajadores y en ningún lado está lo que dijo el miembro informante en su exposición, eso es lo que quedó claro que ‘no leí’. No leí lo que no está y dicen que está“, arremetió contra el primer mandatario.