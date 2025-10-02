La ministra Patricia Bullrich volvió a reclamar al diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert que aclare su situación, tras ser señalado por haber recibido presuntos aportes de un empresario acusado de narcotraficante. “Tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto”, afirmó la jefa de la cartera de Seguridad luego de que este miércoles, en una entrevista por la noche, el legislador se negara a contestar si Federico “Fred” Machado le transfirió 200 mil dólares.

“Una cosa es el embate que hace la oposición, que quiere sacarlo de una comisión cuando ni siquiera está ni imputado”, dijo Bullrich en diálogo con el canal A24. “No se justifica de ninguna manera”, añadió. Pero siguió: “Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”.

Al ser consultada si le había convencido la respuesta esquiva que dio Espert durante la entrevista, la ministra dijo que “no es un tema de convencimiento”. "Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no las exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros con la sociedad", agregó.

Bullrich insistió en su reclamo a Espert por su vínculo con el narco Fred Machado

“Creo que la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia. Cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa. Estamos frente a un adversario que busca voltearte en tus columnas vertebrales como la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos”, añadió la funcionaria de Javier Milei.

Para Bullrich, Espert tuvo una posición “un poco cerrada al no decir exactamente las cosas que sucedieron”. “Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas, después te pueden criticar o no por las cosas hechas. Pero Machado fue procesado en 2021, no antes. Puede modificarse el estatus de la extradición, pasaría a ser estafa y no narcotráfico”, indicó.

Sobre el video de Juan Grabois y la denuncia penal que presentó contra el legislador Espert, que encabeza la lista de postulantes por la provincia de Buenos Aires de LLA, donde lo acusó de haber recibido fondos del empresario Fred Machado, Bullrich dijo que el dirigente social de Patria Grande “cuenta lo que a él le conviene contar”. “Si todo el kirchnerismo es corrupto, ustedes van a entrar en la misma categoría”, dijo.

Este miércoles por la noche, Espert fue tajante al ser consultado por la denuncia: “No voy a responder, no le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”. Varias veces dijo lo mismo.

“Dejaría al Presidente a un lado”

“Nos tenemos que defender de un kirchnerismo que te ataca. Todos tenemos que estar en San José 1111 con tobillera [por Cristina Kirchner]. Y esto no es así, no es la realidad”, agregó la ministra de Seguridad. A su parecer, “dejaría al Presidente a un lado” sobre esta denuncia que involucra directamente a un candidato de LLA para las próximas elecciones.

La funcionaria insistió: “Nosotros necesitamos hablarle a la gente porque después de todos los logros que tuvimos vamos a poder tener un mejor momento. Es como un embate tan permanente que tampoco podés contestar porque nos sacan de la agenda positiva”.

“Espert era un novato, una persona que nunca había estado en la acción política. Eso lo lleva a no conocer o no tener en cuenta determinadas reglas que uno utiliza. Yo tenía un equipo especializado, a cualquier persona que se te acerca en una campaña [política] vos le hacés un informe de quién es, pero en 2019 Espert estaba solo”, dijo para defender al diputado que quedó en el ojo de la tormenta.

“Nosotros necesitamos despejar el panorama y hablar de las cosas que le importan a la sociedad”, remarcó y sumó: “Que tenga tranquilidad de que el plan económico se atrasó porque el embate parlamentario fue brutal y sigue”.

“¿Vale todo? Vale que te tiren a la miércoles un modelo económico de desinflación, de la baja de la inflación y superávit de simplificación para la gente? Todo vale con tal de ganar un punto en el Congreso de la Nación. Vos acomodás esto y todos los que vivían de este curro te tiran con todo. Misiles, bengalas, con lo que sea. Si vamos para atrás, volvés a ese Estado que te fue empobreciendo. El esfuerzo que estamos haciendo ahora lo tenés que hacer para protegerte de los golpes que te van pegando. Que mucha gente no llega a fin de mes lo sabemos, pero con [Sergio] Massa llegaban menos a fin de mes“, cerró la ministra.