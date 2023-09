escuchar

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, respondió este miércoles en LN+ a los dardos lanzados desde la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC) luego de que circulara un video en el que el referente liberal emplea el término “mogólico” para referirse al economista Roberto Cachanosky.

“Yo pedí disculpas. Y aun así me siguen juzgando y acusando por lo mismo”, alegó Milei en diálogo con Eduardo Feinmann. “Recordemos que personas vinculadas a JxC se callaron la boca cuando personas como Fernando Iglesias o Martín Tetaz dijeron cosas similares”, insistió el aspirante a la presidencia a continuación.

De esta forma, acusó a JxC de imponer una “doble vara” y sostuvo: “¿Yo qué hice cuando me di cuenta de mi error cometido? Pedí disculpas. No voy a volver a pedir disculpas cuando ya las pedí. Y si ellos fueran honestos intelectualmente sabrían que el video que circuló está editado y sobre el final pido perdón por lo que dije”.

Luego agregó que “si ellos lo dicen no pasa nada. Pero si lo dice alguien que quiere terminar con los curros de la casta, se sienten amenazadas, mandan a 200 economistas fracasados a buscarme, a intelectuales vividores del Estado, a curas villeros. Lo que están haciendo es revivir la Unión Democrática”.

Los rumores de que tiene Asperger y los detalles de su viaje a EE.UU.

Consultado por Feinmann respecto de si padece de alguna dificultad para la interacción social como el síndrome de Asperger, Milei remarcó: “Decir que tengo Asperger es grave. Es una mentira grave. Y mucho más grave es decir que yo me fui a Estados Unidos a atender o ver a un psiquiatra”.

A continuación, reveló el verdadero motivo por el cual viajó al país norteamericano.

“Ustedes saben que el viernes arranca el Año Nuevo Judío. Entonces, me fui a pasar el Shabat a Miami con unos amigos, que probablemente no pueda volver a ver por un rato largo. Cuando terminé de hacer el Shabat el domingo me fui a Nueva York. Estuvo en la casa del rabino, tuve el privilegio de conocer la oficina del rabino y después me fui a rezar. Fue un viaje espiritual. No tuvo nada que ver o estuvo relacionado con economía ni negocios ni con política”, develó el presidenciable libertario.

Y completó: “Estos delirios ya los fabricó en la campaña del 2021 la señora Elisa Carrió, con la que tengo un juicio por decirme que soy peor que Hitler. Hasta fueron a buscar y consiguieron mi historia clínica. Me agredían y como yo no respondía, pensaban que estaba empastillado. Esta metodología de ensuciarme es ser casta”.

Su respuesta a las cartas de economistas e intelectuales

Durante la entrevista, Milei no solo ofreció respuesta a las “falacias” vinculadas a su vida privada y estado de salud. También contestó a los 200 economistas que cuestionaron su plan de dolarización y la carta divulgada por intelectuales, en la que advirtieron de “las amenazas a la democracia” que el economista representaría.

Respecto del duro documento que hicieron circular sus pares el pasado domingo, remarcó: “Si estuviera equivocado con mi planteo, con que una sola persona me lo diga sobra. Ahora, son 200 que le pegan a uno. Y los llamo fracasado porque muchas de esas personas llevan años acá y siempre les fue mal, tanto a ellos como a sus alumnos”.

Para el líder de la Libertad Avanza, el escrito es “deshonesto intelectualmente”. “Cuando hablo de dolarización es a efectos de liquidar el BCRA e ir a un sistema de competencia de moneda. No voy a imponer el dólar sino que cada uno va a elegir la moneda que quiera. No es mi culpa que no entiendan”.

En el caso de los intelectuales que se pronunciaron en su contra, los calificó de “autoritarios” y disparó: “Si les revisamos el currículum a cada uno, vemos que fracasaron”. “Yo no tengo problema en contarles las costillas a todos. A mi me vienen haciendo una autopsia a cielo abierto 24x7 y no me encuentran nada”, los desafío a continuación.

Y denunció: “A mi me condenan por pensar distinto, por querer ir a un sistema libre. Yo estoy tocando muchos intereses y los que viven del tongo se enojan y se nuclean. Entonces, para contrarrestar todo esto, lo primero que hay que hacer es ver cuántos economistas trabajan en el Conicet o viven de fundaciones del exterior”.

La polémica por el armado de las listas y la soberanía de Malvinas

Por último, el economista libertario se refirió a dos controversias recientes: una de ellas, vinculada a los candidatos que integran su partido. La otra, a declaraciones hechas Diana Mondino, quien encabeza la lista de diputados de La Libertad Avanza. Respecto de las acusaciones de que peronistas forman parte de sus listas, Milei dijo que es “una falsedad”.

“Es otra de las mentiras que impulsa Juntos por el Cambio”, sostuvo. Y contraatacó: “Hagan los test de anti-peronismo en sangre que quieran, pero les recuerdo que [Miguel Ángel] Pichetto fue líder de la bancada kirchnerista durante 16 años y evitó que Cristina Kirchner fuese presa. También tienen al señor 125 [Martín Lousteau] y otras personas como [Florencia] Arietto, que cambió se camiseta un montón de veces. Incluso, tirar bombas está mal y ponen a una candidata que las tiraba [Patricia Bullrich].

“Entonces, si tengo terroristas en mis líneas pero están dentro de JxC vale. Pero si lo hace otro está mal. Veamos las cosas como son”, sentenció.

Finalmente, en relación al testimonio de Mondino sobre la independencia del los lugareños del archipiélago, indicó: “La malinterpretaron”.

Y explicó para terminar: “Lo que nosotros proponemos es que la soberanía de las Islas Malvinas no sea negociable. Las Malvinas son argentinas y tenemos que ver cómo recuperarlas y, para eso, la solución bélica no es opción. Lo mejor es ir a algo como lo que China con Reino Unido por Hong Kong. Y en eso no podemos dejar de lado la posición de las personas que viven en las islas. Se negocia con Reino Unido y se negocia con las personas que viven allí”.

