En su paso por Rosario, donde fue a presentar el “Plan Bandera” para atacar al narcotráfico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó el martes por la noche de la cena de la Fundación Libertad, nacida en esa ciudad, donde confluyeron políticos de Pro y libertarios junto a empresarios y otras personalidades de la escena pública.

Cuando se acercó al escenario para dar su discurso, la funcionaria de Juntos por el Cambio que ahora se plegó a la gestión libertaria protagonizó un momento que despertó risas, cuando pronunció mal unas palabras en inglés, citó a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y después quiso demostrar que sí hablaba bien ese idioma.

“Creo que siempre acompañamos a Gerardo [Bongiovanni, el presidente de la fundación] y a su equipo, y siempre acompañamos las ideas de la libertad, de la Fundación Libertad, que fue la primera... el primer”, dudó Bullrich que acto seguido pronunció mal “think tank”, el término que refiere a una usina de pensamiento en inglés. “Think tank importante en la Argentina”, completó e hizo una pausa.

“Parezco Cristina Fernández de Kirchner hablando inglés”, acotó en un comentario que despertó risas en el auditorio donde había 500 personas. “Pero yo sé inglés”, siguió Bullrich, que inmediatamente pronunció: “Think tank, think tank, ahora lo voy a decir bien”. Mientras, recibía aplausos.

Tras eso, continuó con su alocución en el idioma extranjero. “I speak English perfectly, I went to an english school so I can speak English, but [por ‘Hablo inglés perfecto, fui a una escuela inglesa, pero’] lo dije mal, qué va a ser”, cerró esa parte. Los aplausos siguieron.

En su discurso, Bullrich se mostró plegada a la administración del presidente Javier Milei y defendió las medidas económicas tomadas por el ministro Luis “Toto” Caputo. También reveló cómo fue que decidió darle su apoyo al libertario en la noche posterior a quedar tercera y no entrar en el balotaje, luego de una campaña caliente con duras acusaciones entre ambos.

Según Rosario 3, la ministra nacional dijo que la noche de la primera vuelta no se podía dormir y entonces releyó la tesis que escribió durante su carrera de Ciencias Políticas. Segura de que si ganaba el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se iba a concretar “el sueño del peronismo” de ser un partido único -tema que había abordado en su trabajo- se reunió con el dirigente rosarino de Pro y ahora funcionario de su cartera, Federico Angelini, a la mañana y le contó su decisión de respaldar a Milei.

Después le transmitió la idea a su equipo y fue con Angelini, Federico Pinedo y Hernán Lombardi -todos dirigentes de su riñón- a plantearle esta cuestión al expresidente Mauricio Macri. Más tarde se lo trasladó a su excompañero de fórmula y actual ministro de Defensa, Luis Petri. “Nos llevó dos minutos y medio”, sentenció.

Por otra parte, y tras presentar su plan contra la inseguridad esa tarde en la ciudad, marcó en relación con el gobernador y el intendente de Rosario: “Con Pullaro y Javkin vamos a sacar a patadas a los narcos”. También les pidió a los empresarios que “apuesten” a lo que viene y que sean parte de esta gestión nacional.

