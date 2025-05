Buscan que los cargos en los órganos de control no sean ocupados por afiliados a partidos

MENDOZA.- “Abstinencia política”. Así, bajo ese concepto, con un proyecto de ley, La Libertad Avanza (LLA) busca que los cargos en los organismos de control no puedan ser ocupados por personas con afiliación partidaria durante los últimos 10 años.

Se trata de una iniciativa presentada en el Congreso por la diputada nacional libertaria mendocina, Mercedes Llano, para poner fin a las polémcias designaciones en instituciones clave. Así, la legisladora del Partido Demócrata (PD) - La Libertad Avanza (LA) propone establecer un período de “abstinencia política” para los futuros nombramientos en cargos superiores del Estado en órganos jurisdiccionales y de contralor nacionales, como son la Auditoría General de la Nación, las Magistraturas, la Defensoría de la Nación, la Oficina Anticorrupción, entre otras entidades.

“Fundamentalmente la iniciativa apunta a despartidizar organismos e institutos públicos, garantizando su autonomía y jerarquizando su composición con funcionarios idóneos”, indica la legisladora en los fundamentos del proyecto.

En diálogo con LA NACIÓN, Llano dejó en claro la motivación de la propuesta, instando también a las provincias a actuar en consecuencia. “El espíritu del proyecto es el de establecer una barrera para evitar la colonización política de los órganos jurisdiccionales y de control y así garantizar su autonomía. Es una medida que debería replicarse en las provincias en las que los caudillos partidizan esas instituciones nombrando a sus allegados políticos en cargos para los que no están aptos ni ejercen con imparcialidad”, expuso la diputada.

En este sentido, el proyecto señala que las personas propuestas a los cargos enunciados deberán demostrar que en un lapso inmediatamente anterior de diez (10) años al momento del pretendido nombramiento, no han tenido filiación a un partido político; no han sido precandidatos y/o; candidatos; no han ocupado efectivamente puestos electivos, de confianza política o de carrera (ya sean temporarios, permanentes y/o contratados); en cualquiera de los tres poderes del Estado Nacional, siempre que no se hubiesen obtenido por concurso.

Según explicaron desde LLA, la expresión “abstinencia política” representa un marco restrictivo que busca asegurar que aquellos que vayan a ser designados para ocupar esas posiciones lo hagan despojados de influencias partidarias o compromisos políticos, promoviendo así un ejercicio más imparcial e íntegro del poder público. Se busca despolitizar las instituciones a los efectos de consolidar nuestro sistema republicano.

“La abstinencia política, por ende, se convierte en un mecanismo de salvaguarda que pretende preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurando que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidistas”, concluyó la legisladora.

La iniciativa es acompañada por Alida Ferreyra, Paula Omodeo, Carlos García, María Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Julio Moreno Ovalle y Lorena Villaverde.