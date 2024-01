escuchar

Este miércoles, fecha en que comienza a tratarse en La Rioja el proyecto para tener una moneda propia, el gobernador Ricardo Quintela le respondió al presidente Javier Milei, que desde Davos lo apuntó por esta iniciativa de tener un instrumento local para paliar la crisis. En tanto, el mandatario provincial también anunció que denunciará al gobierno libertario ante la Corte Suprema de Justicia por los millones que le adeuda de transferencias a su territorio.

El martes, cuando desembarcó en Suiza para el Foro Económico Mundial, Milei se tomó un rato para responder mensajes en su cuenta de X (ex Twitter) y ahí ironizó con la moneda riojana. “Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan. Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional”, advirtió el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan...!!!

Fue tras eso que este miércoles Quintela sentenció en Radio 10: “Nosotros nos rescatamos a nosotros”. En ese sentido aseguró que el respaldo del bono ya está realizado por la provincia y que para eso no tienen pensado pedirle asistencia a la Nación. Incluso dijo que el Presidente “se confunde” porque en La Rioja nunca solicitaron esa colaboración las otras dos veces en las que tuvieron una divisa local. “Nosotros no hemos acudido a la Nación para rescatar los bonos”, indicó el mandatario peronista.

Convencido de que la nueva moneda “posiblemente” se sancione en la Legislatura provincial, el dirigente de Unión por la Patria reiteró que la intención es lograr la autorización del legislativo para emitir esta serie de bonos de cancelación de deuda salarial y cubrir parte de los sueldos públicos adeudados. Calculó Quintela, de momento, que la operación de puesta en marcha de este sistema tardará dos meses y que se combinará también con efectivo.

Todo esto lo hace, de acuerdo a sus propias explicaciones, porque tiene problemas de fondos ya que no le llegan los de la Nación. Una vez que termine la feria judicial, según marcó, irá a la Corte Suprema a hacer una presentación por estos 9300 millones de pesos de octubre, noviembre y diciembre que la administración de Milei no le giró y que ahora se incrementan con “7 mil y pico de millones de pesos” que corresponderían a enero. Es que en base a sus explicaciones, en el año 88 a La Rioja le quitaron un punto de coparticipación, que todos los gobiernos después compensaron a través fondos extracoparticipables, algo que esta gestión no hizo.

Mientras que Milei acusa a Quintela de despilfarrar los recursos y asignarlos mal -hasta le dijo que en vez de pagar salarios contrataba a la cantante Lali Espósito-, el gobernador alegó que está obligado a tomar medidas para paliar la crisis “por la velocidad, el salvajismo y la crueldad” del ajuste.

“Cuando la gente va a cobrar su salario no es que no llega a fin de mes, no llega a finalizar una semana. Existen programas de desestabilización en los gobiernos que inducen a que vayan contra el gobernador de la provincia. Resulta que el problema lo crea la Nación y la provincia tiene que dar respuesta sin recursos y con un presupuesto reconducido, que ni siquiera reconoce un porcentaje del 150% de inflación que tuvimos en 2023″, se quejó el opositor.

