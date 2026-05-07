La productora de Marcelo Grandio siguió cobrando por un programa emitido en la TV Pública pese al escándalo por el viaje con Adorni a Punta del Este

El escándalo no frenó la relación comercial. El 9 de abril pasado, justo un mes después de la primera revelación sobre el polémico viaje de Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio a Punta del Este en un avión privado, la productora Imhouse cobró $3.012.900 por la emisión del programa “Enredados”, que se emitió en el streaming de la TV Pública desde septiembre de año pasado, con la conducción del propio Grandio.

LA NACION accedió a las órdenes de pago emitidas por Radio y Televisión Argentina a favor de la productora Imhouse. Arrancan en octubre del año pasado, cuando la productora emitió la factura A00001-00000432 por un total de $3.600.000 más IVA. Esa factura se pagó a fines de octubre, según los documentos que pasaron por la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública.

Esa factura correspondía a los programas emitidos durante el mes de septiembre. “Con la conducción de Marcelo Grandío, Enredados pone el foco en el universo digital, combinando análisis, con una mirada ágil y participativa”, anunció la TV Pública a fines de agosto.

Grandio conducía el ciclo "Enredados" que se emitía por el streaming de la TV Pública.

El contrato lleva la firma de Carlos María Curci González, interventor de los Medios Públicos, y Horacio Silva, la cara visible de Imhouse, la productora donde figuraba Grandio y ahora solo aparece su hijo.

Silva ya fue mencionado en el que expediente porque fue el encargado de pagar el vuelo de regreso desde Punta del Este. Según el testimonio del broker Agustín Issin Hansen, el pago lo hizo en efectivo una persona que mandó Grandio, llamada “Horacio”. Hace unos días, el juez Ariel Lijo ordenó analizar las llamadas de ambos para determinar con quiénes se comunicaron antes y después de la firma de los contratos con la TV Pública.

La Justicia analiza al menos seis contratos entre Imhouse y la TV Pública. En su informe de gestión ante el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni detalló las fechas y los detalles de esos convenios en respuesta a la pregunta 1080. “En las contrataciones referidas, Radio y Televisión S.A.U. no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”, aseguró por escrito. Los documentos a los que accedió LA NACION revelan que Radio y Televisión Argentina le pagaba mensualmente a la productora por el programa “Enredados”.

La respuesta de la Jefatura de Gabinete a la pregunta 1080.

Por la emisión de noviembre se abonó un total de $1.920.000 más IVA. Pero los valores iban cambiando. El contrato establecía un total de 20 capítulos, a partir de septiembre de 2025, que se emitirían por las plataformas como Twitch, YouTube, Facebook e Instagram de la TV Pública. De los ingresos publicitarios, la productora recibía al menos $900.000 más IVA por capítulo. “Una vez alcanzada la suma referida, los ingreso obtenidos por la venta de publicidad se distribuirán 50% par la productora y 50% para RTA”, dice la cláusula 5.2 del contrato fechado el 29 de agosto del año pasado.

El contrato entre Imhouse y RTA firmado en agosto de 2025.

El jueves pasado, al responder las preguntas de los legisladores, Adorni apeló a un juego de palabras para tomar distancia de IMhouse. “No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío”, dijo. En realidad, la productora fue creada por Grandio en 2016 y desde 2020 figuran su hijo, Juan, como director suplente, y Horacio Silva, como presidente.

Grandio defendió a Adorni y se refirió a su viaje a Punta del Este junto al Jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete también buscó desligarse del manejo de los contratos. “Por mi parte, no he participado en ningún expediente administrativo que lo involucre, ni a él ni a la sociedad anónima”. El ida y vuelta de los expedientes revela, efectivamente, que Adorni no firmó esos contratos pero estaba por encima de RTA desde el plano formal. Primero como vocero y luego como jefe de Gabinete. “La Jefatura de Gabinete tomó la decisión de reestructurarse y todas las empresas públicas va a pasar a la órbita de quien le corresponda, ergo Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, informó el 18 de junio 2024 en una de sus habituales conferencia de prensa. En ese momento, la jefatura de Gabinete estaba a cargo de Guillermo Francos.

Las órdenes de pago emitidas por Radio y Televisión Argentina revelan que el 15 de enero de este año la productora de Grandio cobró $2.323.200.00, el 19 de marzo otros $2.758.800, y el último pago fue el 9 de abril, en medio del escándalo, por $3.012.900.

Las órdenes de pago emitidas por RTA para la productora de Grandio

La documentación está en poder de la Justicia en una causa conexa a la de enriquecimiento ilícito. Son al menos seis contratos en la mira. Los primeros tres están vinculados al ciclo de entrevistas “Giros en línea Recta”, en el que Adorni participó como entrevistado. “Viajar me hace feliz. En algún momento cortaré algunos días y viajaré a algún lado”, contó en ese programa, ya siendo vocero, en octubre de 2024.

El cuarto contrato fue el de ”Enredados”, que se emitía los martes a las 9:30. La productora también hizo un ciclo de streaming denominado “La Sala” y un programa en Radio Nacional que se llamó “La caja de Pandora”. En todos aparece la firma de Horacio Silva y las autoridades de RTA de ese momento. “Desde el punto de vista formal no tienen nada de ilegalidad”, dijo una fuente de la empresa.

La Justicia también tiene en su poder el detalles de las transferencias bancarias que le hizo la productora de Grandio a Manuel Adorni. Suman un total de alrededor de $1.600.000 y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. “Es mi amigo de la vida”, solía repetir el jefe de Gabinete cuando le preguntaban por Grandio.