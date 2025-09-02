Caparrós apuntó contra el juez que falló a favor de frenar la difusión de audios de Karina Milei

El escritor Martín Caparrós apuntó este martes contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, que quedó en el foco de la tormenta después de habilitar un pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que no se difundan audios que fueron grabados sin su consentimiento, supuestamente, en la Casa Rosada.

Tras la habilitación de una cautelar para que esas grabaciones no vean la luz, hubo reclamos variopintos y acusaciones de censura previa ante de la medida judicial y contra el juez que, tal como publicó LA NACION, tiene ocho denuncias en su contra y que cinco son por acoso sexual.

De eso se hizo eco Caparrós, entre otros temas, para arremeter contra Maraniello, que evitó con su fallo que el periodista Mauro Federico pase un corte de 50 minutos que había prometido, después de dar un adelanto de solo unos segundos de la hermana presidencial.

En medio del revuelo, el escritor, y también periodista, marcó: “Yo no sé si este señor que llaman juez es un acosador de mujeres, chupamedias de gobiernos, vendedor de sentencias. Pero sé que ha escrito la palabra sapiensa, que NO EXISTE".

Entre sus justificativos para la medida, el juez redactó: “Tampoco corresponde entender que la presente decisión implique instaurar un supuesto de ‘bozal legal’. Muy por el contrario, mi sapiensa [sic] reafirma -como vengo diciendo- la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión en su faz individual y colectiva, lo que comprende tanto el derecho a buscar y recibir información, como el de difundirla sin censura previa”. Se supone que quiso poner sapiencia.

“Si la Argentina fuera un país serio, la pena estaría clara: que curse 4º grado, a ver si aprende”, sentenció Caparrós.

Tras la sentencia en favor de la hermana del presidente Javier Milei, LA NACION dio a conocer que el juez civil y comercial federal tiene ocho denuncias en curso en el Consejo de la Magistratura. Los cargos son por presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.

En septiembre de 2024, además, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró haber logrado que se disponga “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para “resguardar” a los empleados.

El magistrado -que tiene una página web propia con noticias sobre premios recibidos y un frondoso currículum con más de 20 libros publicados- niega todas las acusaciones y dice que son una falacia, según sus allegados.

Luego del fallo que le dio un espaldarazo a Karina Milei, distintos constitucionalistas consultados por este medio coincidieron en que es una medida “inconstitucional”, que implica un acto de “censura” porque viola la libertad de expresión ante un caso de interés público.

Asimismo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) publicó un comunicado para rechazar la decisión de Maraniello.

La cautelar llegó el mismo día en que el gobierno de Milei, a través del abogado Fernando Soto, que depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por la difusión de audios de Karina Milei y pidió que se allanaran, entre otros, los domicilios particulares de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron las grabaciones, como así también la sede del streaming Carnaval, donde pasaron el material por primera vez.