El inesperado cruce entre Martín Caparrós y José Chatruc por las expulsiones de Prestianni y Mastantuono

El escritor Martín Caparrós y el exfutbolista José Chatruc mantuvieron un acalorado intercambio en la red social X sobre las expulsiones de los jugadores argentinos Gianluca Prestianni (Benfica) y Franco Mastantuono (Real Madrid) por proferir insultos -ya sea contra rivales o el árbitro- dentro del campo de juego.

La discusión comenzó a partir de una apreciación de Caparrós sobre ambos futbolistas “Hace unos días sancionaron al joven jugador argentino Prestianni por insultar a un contrario. Ayer [el domingo] expulsaron al joven argentino Mastantuono por insultar al árbitro”, planteó el también escritor. Y luego coronó con un ácido comentario: “Jóvenes argentinos, parece que imitar a su presidente [Javier Milei] no sería tan buena idea”.

De manera inesperada, quien ofreció respuesta a Caparros fue Chatruc, exreferente de Racing: “Tu ego de intelectual te hace creer que sos brillante opinando cualquier estupidez de cosas que entendés muy poco”.

Lejos de calmar las aguas, Caparrós apeló a la ironía para contestar. “No hay gente más desdichada que la que carece de humor”, sostuvo. Y lanzó: “Y por supuesto que de fútbol no entiendo nada. Son sólo 60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él: Goles, Olé, El País, New York Times.... Pero no me rindo, aprenderé”.

La última palabra la tuvo Chatruc, quien redobló la apuesta: “¿Desdichado? ¿Qué podés saber vos sobre mi vida y sobre mi humor? Seguís siendo soberbio y autorreferencial. Martín, si yo trabajara en una librería, no sería un intelectual por solo mirar los libros. Tu analogía fue pobre y con malicia. Mejor rendite…“.

Las expulsiones de Prestianni y Mastantuono

Las expulsiones de Prestianni y Mastantuono se produjeron en partidos distintos y derivaron en sanciones disciplinarias para ambos futbolistas, que militan en el fútbol europeo. En cada caso, las decisiones arbitrales y los informes posteriores determinaron suspensiones que los obligarán a perderse compromisos de sus equipos.

En el caso de Prestianni, el episodio ocurrió durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League. Durante el encuentro se produjo un cruce con Vinícius Júnior, quien denunció ante el árbitro que el argentino le habría dirigido una expresión racista. Tras el partido, la UEFA abrió una investigación.

Mientras se analiza el caso, el organismo europeo dispuso una suspensión provisional para el jugador de Benfica. La medida le impidió participar en el siguiente partido de competiciones UEFA para el que estaba habilitado, incluido el encuentro de vuelta frente al Real Madrid. El club portugués presentó una apelación para revertir la sanción cautelar, pero el pedido fue rechazado y la suspensión se mantuvo mientras continúa el proceso.

Por su parte, Mastantuono fue expulsado en el partido de LaLiga que disputó el Real Madrid frente al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. El mediocampista argentino vio la tarjeta roja directa en el tiempo añadido del encuentro luego de protestar una decisión arbitral.

Según el acta del árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, el futbolista se dirigió al juez con la frase “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, lo que motivó su expulsión inmediata. Tras analizar el informe arbitral, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol resolvió aplicarle dos partidos de suspensión.