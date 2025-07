Caparrós criticó a Milei y dijo que a uno de sus referentes en economía no lo conoce nadie

El periodista Martín Caparrós renovó este viernes sus críticas al presidente Javier Milei y en particular apuntó contra una de sus repetidas declaraciones: que la Argentina fue potencia mundial entre finales del siglo XIX y principios del XX. En ese marco, el también periodista radicado en España dijo que esa afirmación no es real y además insistió en que a uno de los referentes del libertario, el español Jesús Huerta de Soto, “no lo conoce nadie”.

“Una de las cosas que me vienen impresionando desde la asunción de Milei es la insistencia en decir que la Argentina fue potencia mundial en algún momento alrededor del 1890. Es una mentira, no es una opinión, esas cosas se pueden medir”, introdujo Caparrós en diálogo con radio Mitre.

Tras ello, enumeró detalles del contexto mundial de aquel entonces: “Inglaterra era dueña de la mitad del mundo; Francia, de media África; Alemania se estaba expandiendo; Rusia era un imperio; Estados Unidos estaba por convertirse en la primera potencia mundial. La Argentina era un país que se estaba metiendo en la conversación porque quería exportar suficiente trigo y carne para conseguir renta”.

Y consideró: “De ahí a decir que la Argentina era la primera potencia hay una distancia infinita, y que un presidente lo repita una y otra vez y millones de personas le crean me parece tristísimo”.

El cruce con Milei respecto de esta sentencia se desató luego de que el líder libertario calificara de “patética” a la historiadora Camila Perochena por la tensa discusión que tuvo al aire de LN+ con el director de la Casa de Tucumán, José María Posse. Perochena afirmó sobre el Presidente: “Manipuló el pasado a su favor, como cuando dijo que fuimos potencia mundial en 1910”.

El tenso cruce entre Jose Maria Posse y una historiadora

Fue tras esa discusión que Caparrós utilizó su cuenta de X para meterse en el debate. “La Argentina nunca fue una gran potencia mundial. Parece un chiste tener que decirlo. Un buen PBI per cápita no hace de un país una potencia. Si no, ahora las grandes potencias mundiales serían Mónaco, Luxemburgo, las Bermudas”, señaló el escritor.

“Todos los movimientos políticos se basan en ciertos mitos. Esos mitos funcionan mejor cuanto más real es su base; las mentiras brutas tienen patas cortas”, expresó el jueves.

“No lo conoce nadie”

Por otro lado, Caparrós apuntó contra el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los principales referentes de Milei en su pensamiento anarco-capitalista y libertario.

El Presidente Javier Milei condecoró con la Orden de Mayo al economista español profesor Jesús Huerta de Soto en Casa Rosada. Presidencia

Respecto a si considera que es una figura relevante, el periodista lanzó: “Hay que preguntarle a su madre, fuera de su madre creo que no lo conoce nadie. Ha salido en algún diario español porque viene Milei a pasear a España un rato, con mucha mala educación porque no saluda a las autoridades, y se reúne con Jesús. Trabaja en una universidad muy pequeña, de nicho de la extrema derecha. No tiene una presencia en el debate español”.

El apoyo a Milei

En otro tramo de la entrevista, Caparrós fue consultado por el apoyo que recibe el Presidente a pesar de las críticas y protestas que se desataron por temas sensibles como la universidad pública, la salud y las jubilaciones.

“Lo que mejor hace [Milei] es representar el dolor de los argentinos legítimamente cabreados por lo que pasó en el país en los últimos 20 o 30 años, por cómo se ha degradado la vida de los argentinos en ese período. No se sabía muy bien hacia dónde dirigir ese cabreo y Milei les dio un blanco que supuestamente era la casta y pasó a formar parte de ella sin quedar pegado”, analizó.

Tras eso, sumó: “A veces me pregunto cómo puede ser que un presidente que está insultando y maltratando todos los días tenga este apoyo. Creo que parte del apoyo es por eso, porque representa ese cabreo social general, además de que paró un poco la inflación”.

Finalmente, se refirió al crecimiento de los insultos y el maltrato verbal. “Creo que es una escalada, como cuando Jorge Lanata habló de la grieta. Eso fue hace más de 10 años. En ese momento había esa grieta y ya fue un punto en la escalada. Creo que el nivel de violencia verbal, gestual y física al que hemos llegado ahora son varios pasos más”, cerró.