Caputo negó haber advertido en una reunión que se necesita un acuerdo de gobernabilidad para reactivar la economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó haber advertido, en una reunión de la mesa política del Gobierno, que se necesita un acuerdo de gobernabilidad para intentar reanimar la economía, a partir de pactos con los gobernadores que permitieran impulsar leyes en el Congreso a cambio de no presentarles competencia con candidatos en sus provincias. Esos conceptos fueron los focos principales de una columna de LA NACION publicada este domingo, que se elaboró a partir de una reconstrucción con tres fuentes que participaron del encuentro en cuestión.

“Falsísimo. Dije públicamente que se venían los mejores 18 meses en décadas. Se ve que este periodista ni siquiera se toma el tiempo de escuchar cuando hablo”, escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Economía, al hacer alusión a un artículo de LA NACION firmado por Jorge Liotti, secretario de Redacción.

En el artículo que intentó desmentir Caputo se consignó que, en una reunión de la mesa política del Gobierno realizada el 30 de marzo, el titular del Palacio de Hacienda había reconocido que ya había adoptó todas las medidas para conseguir una reactivación de la economía y que había fracasado. “Ya tiré toda la carne al asador”, fue la frase que se atribuyó a Caputo en la columna, validada con las tres fuentes consultadas.

Falsísimo. Dije públicamente que se venían los mejores 18 meses en décadas. Se ve que este periodista ni siquiera se toma el tiempo de escuchar cuando hablo. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/fkpeMUyb84 — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 19, 2026

En el mismo artículo se señaló que, luego del diagnóstico sobre la economía, el ministro Caputo “reclamó un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores”, y que “su propuesta fue canjear un apoyo estructural en el Congreso para este año y el próximo, a cambio de un pacto político para no competirles en sus territorios en las elecciones provinciales”.

A las críticas de Caputo contra LA NACION se sumaron los mensajes del presidente Javier Milei en respaldo de la postura de su funcionario. En algunos de ellos, eligió republicar mensajes de legisladores y simpatizantes de La Libertad Avanza, pero también hizo público un mensaje insultante hacia el periodista, a tono con otras intervenciones que el jefe del Estado tuvo en las últimas semanas contra la prensa.

“Aquí basura inmunda de nuevo mintiendo. Obviamente, estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable. Ciao!”, publicó Milei en su cuenta de la red social X.

AQUÍ BASURA INMUNDA DE NUEVO MINTIENDO.

Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable.

CIAO! https://t.co/WbUa7C3dUe — Javier Milei (@JMilei) April 19, 2026

El Presidente también republicó mensajes que iban en sintonía con la crítica que inició Caputo. Uno de ellos fue el de Alejandro Fargosi, actual diputado nacional de LLA por la ciudad de Buenos Aires, que publicó: “Una opereta por día, o más. Esto es carísimo y no creo que alcance con las pautas (coimas) de [Vladimir] Putin y de [Axel] Kicillof. Debe haber otras fuentes de dinero que compran operadores. Pero claro, como los ‘investigadores’ son ellos mismos, nadie investiga. Por suerte, existen las redes“.

Otro de los mensajes que Milei avaló con un reposteo fue de Alejandro Rozitchner. “Periodismo: licencia para mentir”, era la sentencia del filósofo, que fue asesor de Mauricio Macri durante su gobierno y es actualmente una de las voces que respaldan a Milei desde el ámbito intelectual.