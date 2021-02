Carla Vizzotti, sobre el vacunatorio vip: "Lo desconocía totalmente"

Vizzotti asumió en lugar de Ginés González García, luego del escándalo de la vacunación vip

La nueva ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien asumió su cargo luego del escándalo de la vacunación vip en la sede de la cartera que ahora conduce, aseguró que desconoció lo que allí ocurrió y respaldó la versión de su antecesor, Ginés González García, sobre el jueves en que fueron inoculadas una decena de personas por fuera del calendario estipulado oficialmente.

"No se estaba vacunando en el ministerio, se vacunó en esa situación puntual y yo lo desconocí totalmente", aseguró para Radio con Vos Vizzotti, quien fue cuestionada por integrantes de la oposición por ser parte de la estructura del ministerio, como secretaria de Acceso a la Salud, en el momento en que se conoció la existencia del vacunatorio.

En idéntica forma que durante sus primeras declaraciones radiales tras ser nombrada ministra, insistió con que "no hay un vacunatorio vip" y que "fue una situación puntual". Sobre ello, añadió: "Que haya un vacunatorio vip significa que hay una instalación donde las vacunas están ahí y la gente va en forma permanente, eso es absolutamente falso: no hay un vacunatorio vip ni en el Ministerio de Salud, ni en ningún ámbito nacional. Una cosa es una situación puntual que fue aceptada por el Estado nacional y se tomaron las medidas y otra cosa es decir que hay un vacunatorio vip y decir que hay 3000 dosis para uso discrecional del Ministerio de Salud, lo cual es absolutamente falso".

En cuanto a esto último, la ministra explicó que existe un "stock estratégico" que posee su cartera, pero no solo de la vacuna contra el Covid, sino con todas las que componen el calendario, para distintas cuestiones: "Si nosotros recibimos 500.000 dosis distribuimos entre el 90% y el 95% porque necesitamos tener el stock por si hay algún problema con la cadena de frío en algún lugar, para que no quede desabastecido; si hay algún brote, y para gestionar los hospitales provinciales y las articulaciones con los ministerios nacionales como Defensa y Seguridad".

El respaldo a Ginés

Al momento de presentar su renuncia, González García -que fue nombrado por el periodista Horacio Verbitsky como quien lo autorizó a vacunarse en el microcentro porteño- indicó que cuando se llevaron a cabo esas inoculaciones por fuera del esquema él estaba en Entre Ríos y, también, mencionó una "confusión involuntaria" de su secretaria privada.

Cuando se refirió a quien es su padrino político, Vizzotti dijo: "Ginés no estaba en el ministerio en ese momento, manifestó en su carta de renuncia que esas personas tenían que ir al Hospital Posadas y que por un error se generó la vacunación en el ministerio. Él no estaba, asumió el error y se fue. Me parece que fue un error, lo manifestó en su carta de renuncia, eso no puede empañar la gestión de Ginés en la pandemia, ni su trayectoria". A su vez, insistió: "No dejó de asumir la responsabilidad y es una situación muy puntual. Se aplicaron más de 770.000 dosis y es una situación extraordinaria y excepcional, no es la regla".

Esta mañana, la ministra de Salud se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, "para hacer un consenso de los pasos a seguir", luego del caótico fin de semana posterior a trascender la lista de vacunados. "Lo que nos pidió el jefe de gabinete y el presidente [Alberto Fernández] es poder mostrar la trazabilidad que tenemos en relación con la vacunación y poder informar con mucha transparencia los avances", dijo.

