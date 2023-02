Carlos Maslatón también afirmó que la agrupación de Javier Milei ofrece puestos legislativos por dinero

escuchar

El economista liberal Carlos Maslatón cargó contra el líder de La Libertad Avanza Javier Milei por la denuncia de Mila Zurbriggen, de Generación Libertaria, de que el libertario cobra por las candidaturas y la designación “a dedo” de mujeres en cargos dentro del partido “por favores sexuales”. “Esto es una franquicia, están armando las listas según quién entregue más dinero para consagrarse en los puestos”, sentenció Maslatón. Por otro lado, confirmó que el diputado cobra por los actos de campaña, aunque manifestó no tener conocimiento sobre las supuestas insinuaciones de índole sexual.

Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, creada en 2021 dijo a LA NACION: “Todo lo decide él, su hermana y un grupo muy cerrado de dirigentes. Sentimos que a la juventud nos usó, simplemente pegábamos afiches. Si este fenómeno (libertario) existe es, en gran parte, gracias a los jóvenes”. Sobre los “favores sexuales”, explicó: “Mujeres rubias que muestran todo el día su cuerpo en las redes sociales”. Fuentes confirmaron a este medio que no hubo una denuncia formal en la Justicia, tanto por abuso sexual como por desvío de fondos. “Nunca pretendimos denunciar un delito, fue más que nada un comunicado interno para decir que nos íbamos”, agregó la joven.

Lo unico que les importo siempre fue hacer plata,por eso no hay palmadas para la militancia, no les importa ni les interesa, por eso no hay gabinete ni equipo de relaciones internacionales, no se hasta donde interesa la candidatura a presidente realmente o como pretenden hacer. — Mila Zurbriggen (@Milazurbriggen) February 11, 2023

Carlos Maslatón, economista liberal, apoyaba públicamente al diputado Javier Milei, protagonizó varios de sus actos, y se convirtió en una de las imágenes de La Libertad Avanza. “Desplazaron a todo lo que se había construido y dejaron tirados a 350 grupos pro Milei que están en toda la Argentina”, acusó Maslatón al romper con el partido el año pasado. Hoy no se habla con el diputado y critica sus propuestas.

En diálogo con LA NACION, explicó que Milei “no sabe distinguir entre las conferencias de asesoramiento y los actos políticos con militantes. La gente del partido tienen que pagar los pasajes y hoteles y seguridad. Es una confusión mental de que para él fue todo lo mismo. Es algo nunca antes visto en política”, acusó. Mientras tanto, un economista que trabajó durante mucho tiempo con Milei, pero prefirió mantener en reserva su nombre, le dijo a LA NACION que “no le sorprende” ya que “todos sabían” que se manejaba así.

Carlos Maslatón y Javier Milei

Ante las acusaciones y la polémica, Milei respondió con un duro comunicado: “Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas”.

Sobre el armado de las candidaturas cara a las elecciones, Maslatón dijo que “La Libertad Avanza va por las provincias armando las listas sobre la base de quien entregue más dinero para consagrarse en esos puestos, no arman las listas en base a la trayectoria política o la utilidad”. Responsabilizó a Milei de “marginar y expulsar a la militancia de base” y convertir el frente en “una franquicia”.

Por otra parte, manifestó no tener conocimiento sobre los presuntos “favores sexuales”, aunque no le sorprendió la denuncia “por el enfoque moral que Milei tiene”. “Ella pertenecía al oficialismo de Libertad Avanza y es evangélica pentecostal, y puede ser que haya visto cosas que no le hayan cerrado”, concluyó al opinar sobre Mila Zurbriggen.

Consultado al respecto, el entorno de José Luis Espert, otro exsocio político de Milei, prefirió no profundizar sobre las acusaciones. “Es un tema dentro de La Libertad Avanza, nosotros somos Avanza Libertad”. El diputado por la provincia de Buenos Aires había hecho un pacto electoral con Milei en 2021, pero presentaron sus listas de manera separada. Desde noviembre del año pasado que ambos están distanciados políticamente por una serie de cruces.

