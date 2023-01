Javier Milei calificó a José Luis Espert de “socialista” y agitó la interna de los libertarios

escuchar

Dispuesto a ubicarse como el candidato liberal más genuino, el diputado nacional Javier Milei (Libertad Avanza) compartió hace dos días en redes sociales una imagen en la que incluyó a su colega José Luis Espert entre los políticos contrarios al liberalismo. “Liberalismo vs. Socialismo. Nunca fue tan claro... VIVA LA LIBERTAD CARAJO” , expresó Milei.

“Es un meme que armó un seguidor de Twitter. Me gustó y lo subí. Desde mi punto de vista se ordena según su funcionalidad para con el socialismo. La cara de Espert casi no se ve. Lo que sí se ve con claridad es la cara de Cristina Kirchner y Larreta. Igual me parece un escándalo”, explicó Milei a LA NACION las razones de su publicación.

Entre los políticos apuntados como “socialistas”, Milei involucró a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al expresidente Mauricio Macri, al presidente Alberto Fernández y a los diputados nacionales Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y José Luis Espert (Avanza Libertad).

En esa línea, disparó contra la exdiputada y referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y cuestionó al actual legislador de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy. “No veo el mismo escándalo que cuando Carrió y López Murphy me trataron de nazi, chavista o kirchnerista de derecha. Pero claro... si lo hace la gente que responde a Larreta, está bien”, expresó.

Espert esquivó la polémica

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert prefirió correrse de la discusión y evitar cualquier tipo de interna, en un momento en el que “el liberalismo está creciendo”.

“No es momento de divisiones, cuando el liberalismo está creciendo. Tampoco de olvidarse de la gente. La situación del país es muy delicada en lo económico como en lo social y no me quiero distraer de eso”, explicó a LA NACION, aunque horas antes había compartido la publicación del propio Milei y escribió irónicamente: “Enorme dolor por no haber superado la prueba de liberalismo en sangre”.

El economista lanzó recientemente su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque no definió aún si irá anexado a alguna boleta presidencial. Podría competir con “boleta corta”. “Veremos con que boleta presidencial vamos, si es que vamos con alguna”, señaló el día del lanzamiento, en noviembre del año pasado. Esa situación hoy no se habría modificado.

Aunque Milei y Espert supieron encontrar puntos en común en el pasado, surgen hoy diferencias “por cuestiones de estrategia electoral” que parecen ubicarlos en veredas opuestas. Ramiro Marra, legislador porteño que responde a Milei, lo explicó así en una entrevista en El Cronista: “Si vos no estás reconociendo al máximo líder de tu ideología en tu propio espacio, es difícil retomar una charla para ver si se puede sumar al espacio”.

