Carlos Rosenkrantz: “La emergencia no puede ser la excusa para ejercer un poder que no se tiene”

En una de sus últimas actividades como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz cuestionó las declaraciones de emergencias que utilizan distintos gobiernos ante situaciones especiales, una acción a la que recurrió la Argentina y muchos estados en medio de la pandemia. En un congreso de abogados destacó la importancia de las respuestas de la Justicia ante potenciales conflictos.

“A veces se invocan los estados de excepción, pero en realidad son siempre una infracción y una violación a la Constitución. La emergencia, en cambio, no es un estado de excepción, no es una habilitación ni una liberación de las exigencias constitucionales que se nos aplican y no puede ser concebida como una franquicia para violar la Constitución”, reflexionó el titular del máximo tribunal.

Rosenkrantz cerró este miércoles el noveno Congreso Internacional de Abogacía pública, local y federal, que realizó en forma virtual la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una sus últimas apariciones como máximo presidente de la Corte. Este jueves expira su mandato y Horacio Rosatti asumirá la conducción del tribunal por tres años. Rosenkrantz lo acompañará como vicepresidente.

En el panel “Federalismo y derechos fundamentales en tiempos de emergencia”, Rosenkrantz lanzó cuestionamientos a las medidas que adoptan los gobiernos ante circunstancias puntuales y que pueden estar reñidas con la legalidad. Se refirió así a las declaraciones de emergencias que tienden a ser criticadas por la adopción de mecanismos para saltear controles administrativos.

“ Mientras más facultades tenga el Gobierno para lidiar con situaciones de emergencia habrá menos incentivos para evitarlas lo que hará que sean más probables y numerosas . En Argentina yo creo que es así. Si mi descripción es correcta, repensar la manera en que el país y los jueces tenemos que responder ante esas situaciones de emergencia es de capital importancia”, analizó Rosenkrantz en un mensaje que podría vincularse a la gestión de la pandemia que tuvo el Gobierno.

En ese sentido, profundizó: “las emergencias pueden ser graves, difíciles y nos pueden exigir tomar medidas no habituales. Pero son situaciones reguladas y regladas que no crean poderes nuevos y excepciones a la vigencia de la Constitución”, expresó el juez y agregó: “La distinción entre emergencia y estado de excepción es importante porque impone a los jueces una doble responsabilidad. En muchas circunstancias es necesario establecer un freno. No podemos violar derechos fundamentales”.

A su vez, consideró que la emergencia “puede generar ansiedad, angustia y desesperación”, pero remarcó la necesidad de avanzar en “protocolos, que existen por la necesidad de tomar decisiones en situaciones difíciles”. Y concluyó: “ La emergencia, cualquiera sea la gravedad de la situación, no puede ser una excusa para ejercer un poder que no se tiene ni tampoco una excusa para coartar el poder de quien sí lo tiene ”.

La aparición de Rosenkrantz tiene lugar en medio de los cortocircuitos que surgieron en el máximo tribunal a raíz de la votación que determinó la elección de Horacio Rosatti como nuevo presidente de la Corte Suprema. Ricardo Lorenzetti criticó el “autovoto” de Rosatti para definir la nueva conducción y expuso una situación de conflicto interna.