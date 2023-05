Carlos Sadir, gobernador electo de Jujuy: “El kirchnerismo pierde fuerza por las cosas que hicieron”

escuchar

SAN SALVADOR DE JUJUY (enviado especial).-Carlos Sadir, el gobernador electo de Jujuy, habla pausado y conserva la calma. No pareciera que hace un par de horas se alzó con un triunfo aplastante en la provincia por treinta puntos de ventaja sobre las opciones del peronismo. El elegido de Gerardo Morales, jefe de la UCR y candidato a presidente de Juntos por el Cambio, considera que el veredicto de la urnas ratificó el predominio que tiene radicalismo en Jujuy desde 2015, cuando el PJ dejó las riendas de la provincia después de 30 años.

“El kirchnerismo pierde fuerza por las cosas que hicieron”, afirma Sadir en una charla con LA NACION. Actual ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, el gobernador electo defiende la reforma constitucional que impulsó Morales durante su segundo mandato y niega que implique un avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia o el Legislativo.

-¿El triunfo fue más holgado de lo esperado? ¿Temían sufrir un impacto de la profunda crisis económica? Antes de la elección, Morales estaba inquieto por el malestar en la población.

-Ha sido un gran triunfo. Más allá de las conjeturas que se pueden hacer, hay una gran ratificación al trabajo que venimos haciendo con Gerardo Morales a la cabeza. Hoy se valoró eso. Obviamente, el contexto nacional juega. Pero esto, más que nada, fue una ratificación de lo que hicimos en la gestión desde 2015.

-El PJ gobernó treinta años y ahora hay una hegemonía de la UCR. ¿Cómo lo explica? ¿Ustedes tienen un estilo más peronista que radical o es hay crisis de representación en la fuerza de sus rivales históricos?

-[risas] No sé…Es verdad que el peronismo estuvo gobernando hasta 2015. Ya vamos dos mandatos de Morales y este va a ser el tercero [por el suyo]. Y aspiramos a tener muchos más porque aspiramos a seguir haciendo y transformando. Este es nuestro estilo: tratar de trabajar rápido. Porque si hay algo que sabemos los que estamos en el gobierno, es cómo administrar el Estado, que es lento y burocrático. Si queremos que la gente vea resultados y obras, que tienen que ver con la calidad de vida, hay que gestionar rápido. Más allá de comparaciones con gestiones anteriores, esa es nuestra idea. En 2015 salimos de un Estado que estuvo adormecido por muchos años, con pocas ideas y proyectos. Nosotros entramos con iniciativas y los estamos llevando acabo. Lo importante es que en cada pueblo la gente ve la transformación, porque son obras que están ahí [señala con sus dos manos].

-¿El kirchnerismo perdió fuerza en Jujuy porque Milagro Sala fue presa en 2016 o porque Cristina se quedó sin el poder nacional?

-El kirchenrismo va perdiendo fuerza. En general, viene perdiendo fuerza, por las cosas que viene haciendo. En algún momento Milagro Sala fue en Jujuy una gran referente del kirchnerismo y de las organizaciones que co-gobernaron Jujuy durante mucho tiempo. Con los procesos judiciales y las condenas por la corrupción, fueron perdiendo más… También es por el desgaste en el orden nacional.

Sadir y Larreta, durante los festejos en el búnker del Frente Cambia Jujuy Javier Corbalan

-¿A qué atribuye el crecimiento de la izquierda en Jujuy? Volvió a quedar como tercera fuerza en la provincia.

-Ya han tenido un buen resultado en otras elecciones.

-¿En Jujuy la izquierda canaliza un voto bronca que en otros lados cosecha Javier Milei?

-Puede ser que canalice algo de descontento. La izquierda siempre ha participado y tiene un caudal de votos. Probablemente que ahora tenga más presencia debe tener que ver con ese descontento.

-¿La reforma constitucional que impulsa Morales implica un avance sobre el resto de los poderes y fortalece al Ejecutivo?

-No, al contrario. El hecho de que le quite la posibilidad de indultar al gobernador o que se acorte el mandato es menos poder. Además, el esquema judicial, como el Consejo de la Magistratura, fortalece a los otros poderes. Limita mandatos de intendentes. No debilita ni potencia a uno de los poderes, esta reforma fortifica a todos.

-¿Gerardo Morales debe ser el candidato a presidente de la UCR tras el triunfo de hoy o podría ser un compañero de fórmula para Rodríguez Larreta?

-Morales es un gran candidato y siempre lo va a hacer. Primero, porque es un líder nato y tiene coraje. Puede liderar el cambio que necesita la Argentina. Es un político que conoce, tiene propuestas y capacidad de diálogo. Se puede sentar con las distintas fuerzas para trabajar bien. Tiene muy en claro que Juntos, que es una muy buena herramienta para la transformación de la Argentina, tiene que estar unido y sobre eso siempre está haciendo esfuerzo. Obviamente, es un líder muy fuerte y esta victoria lo posiciona bien en lo nacional.

Lousteau felicita a Sadir por el triunfo en Jujuy Javier Corbalan

-¿La economía está al borde del abismo? ¿Le preocupa?

-Por supuesto. Y más aún uno me preocupa porque faltan muchos meses para el cambio de gobierno. Más allá del relato de esta gestión nacional, en la práctica, las decisiones que se toman van en sentido contrario. Cada vez hay más emisión y el dólar se va más arriba. Hay más necesidad de hacer tipos de cambio a medida. El panorama no es bueno y va en el sentido contrario de lo que todos los argentinos esperaríamos.

-¿Esperaba más de Sergio Massa? ¿Fracasó como ministro de Economía?

-No sé si él fracasó como ministro de Economía. No es fácil administrar la economía y las finanzas si no hay un respaldo político. Es muy difícil dedicarse a la hacienda pública pensando que todo se termina ahí en el ministerio de hacienda y finanzas. Y no es así, se necesita la política. Eso no está ocurriendo y tiene que ver con las idas y vueltas en la toma de decisiones.