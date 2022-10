Carolina Losada denunció que en un barrio de Rosario “venden bebés a 60.000 pesos”

escuchar

Entre quejas porque, según aseguró, el kirchnerismo no trata ni siquiera en las comisiones del Congreso los proyectos que ella presenta, la senadora nacional Carolina Losada hizo una fuerte acusación sobre Rosario, el lugar en el que nació: dijo que en esa ciudad se vendían bebés a 60.000 pesos. Así, dejó atónitos al resto de los invitados a la mesa de Mirtha Legrand, adonde estuvo presente anoche.

Todo comenzó cuando la representante santafesina en la Cámara alta contó que estuvo dos veces en Villa Cañás, la localidad de la conductora. “El primer proyecto que presenté como senadora nacional fue por un desastre que se había producido por una tormenta terrible en Villa Cañás y en zonas aledañas. Estuve allá, vi cómo habían quedado los campos. El primer proyecto fue para pedir ayuda, una emergencia para esa zona. Y como todos los proyectos que presentamos los que no somos kirchneristas, no se tratan ni siquiera en comisiones”, cuestionó Losada.

Entonces planteó que por primera vez esta semana se discutió una de las iniciativas que impulsó, en referencia con la discusión en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de un proyecto para incorporar al Código Penal Argentino el delito de venta de niños, niñas y adolescentes. Y fue ahí cuando hizo la denuncia sobre lo que supuestamente ocurriría en Rosario.

“Esta semana por primera vez se trató uno de los más de 100 proyectos que presenté hasta el momento. Uno que tiene que ver con la tipificación de la venta de niños, que parece algo obvio, parece lemon pie de limón, pero no lo es”, introdujo y siguió: “Cuando empecé a hablar del tema y presenté el proyecto muchos me criticaron, como diciendo: ‘Mirá lo que habla. Obviamente que no se pueden vender niños’. Sí, se venden. En Rosario, en un barrio, en una equina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos, sí, a 60.000 pesos, como si fueran cosas y no personas”.

Tras la grave denuncia, Losada marcó que este delito no estaba incorporado en el Código Penal, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había instado a la Argentina a tipificarlo hace más de diez años. “A partir de mi proyecto el Ejecutivo se acordó”, ironizó.

Pero esa no fue la única acusación que hizo en cuanto a Rosario, sino que también ahondó sobre el avance del narcotráfico en las infancias. “Pasa en nuestra provincia que lamentablemente los narcos y las bandas delictivas utilizan a niños para transformarlos en sicarios o delincuentes, o para vender droga”, indicó la senadora. “Hay otro proyecto de infancias protegidas que trata de equiparar la corrupción de menores con fines delictivos a la corrupción de menores con fines sexuales, que las penas sean realmente graves. Estoy tratando hace mucho tiempo que se trate y no sucede porque en el kirchnerismo dicen que tienen algunos problemas para aumentar penas”, refirió Losada, quien reveló que tuvo un diálogo con “un senador kirchnerista” para plantearle esta cuestión y este legislador le habría respondido: “A nosotros el tema de las penas no nos gusta”.

Convencida de que los argentinos no deben “perder la esperanza” de que el país cambie, la senadora de Juntos por el Cambio enfatizó también en que es necesario que haya “previsibilidad” de cara al futuro. “Te cambian las cosa de un momento para otro”, se quejó en referencia a la gestión del presidente Alberto Fernández.

En tanto, prefirió no adelantar si será candidata a gobernadora de Santa Fe en 2023. “Por ahora no soy candidata a nada”, aseveró Losada que, cuando Mirtha Legrand le repreguntó si va a serlo, manifestó: “No lo sé”.

La respuesta de Aníbal Fernández

Los dichos de Losada vinculados a una teórica venta de bebés en la esquina de un barrio rosarino fueron replicados en la mañana de este domingo por el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, quien le pidió a la senadora que se acerque a la Justicia y haga la presentación correspondiente ante esta situación.

“¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia federal de Rosario?”, se preguntó en Twitter el funcionario, quien replicó la nota publicada en LA NACION sobre la acusación de la representante opositora. “Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y [es] contrario a la dignidad humana”, planteó Fernández.

¿Hizo la denuncia formal ante la justicia federal de Rosario?

