Carolina Losada, polémica: si asume en el Senado se negará a decirle “presidenta” a Cristina Kirchner

La invitada central de Hablemos de otra cosa de esta semana, Carolina Losada, no dudó mucho en saltar del periodismo a la política. “Es un momento histórico en Argentina, y hay que involucrarse”, expresó sin dudar.

En su primer examen electoral, en su provincia, Santa Fe, sorprendió a todos. “La propuesta de saltar a la política vino de parte de mi hermana, que milita hace años en el radicalismo, y eso me dio confianza”, le reveló a Pablo Sirvén. “La coyuntura me empujó a decir que sí, aunque en un momento pensé en irme del país, pero a los argentinos nos gusta vivir acá”, se sinceró la candidata.

Sin apoyos de líderes nacionales y con listas locales que le competían muy duramente en la interna de Juntos por el Cambio, pese a todo, contra viento y marea, logró imponerse. “No fue voto castigo, fue voto esperanza”, sostuvo Losada en diálogo con Pablo Sirvén.

Carolina Losada “Cuando sos periodista, dejás de confiar en muchos políticos”

Si esos resultados de las PASO se repiten el próximo 14 de noviembre será una nueva integrante del Senado. “Ojalá que Cristina Kirchner pierda el quorum propio en el Senado de la Nación”, dijo la rosarina que supo trabajar en Intratables y con Baby Etchecopar, entre otros programas hasta hace poco tiempo. Anticipó que de ingresar a la cámara alta piensa dirigirse a la titular de ese cuerpo como “presidente” y no como la jefa del kirchnerismo exige siempre, “presidenta”.

La situación en su Rosario natal no está para humoradas por el avance impetuoso y criminal del narcotráfico. Así lo contó: “Rosario tiene 17 homicidios cada 100 mil habitantes; la media nacional es de 5″. Y agregó: “En 2011, haciendo campaña, Omar Perotti prometía terminar con la droga, pero lejos de eso, se desparramó por toda la provincia. Las zonas más calientes son las ciudades de Rosario y Santa Fe. No controlar la ruta de la droga, es una decisión política. El gobierno no quiere solucionar absolutamente nada, es pura pantomima. Siento mucho dolor cuando veo que estigmatizan a una ciudad”.

Carolina Losada “La decisión de entrar en política me costó, porque amo el periodismo”

Losada llamó la atención sobre un fenómeno colateral al de la droga más que inquietante: “Los Monos, además del narcotráfico -apuntó- encontraron la veta de otro negocio: el sicariato. Todos sabemos que en la cárcel hay celulares y nadie bloquea las señales”.

La conversación tuvo lugar en la terraza de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires: el piso 16 del célebre edificio Barolo, de Avenida de Mayo, donde funciona Club 1923, que abrió sus puertas para esta emisión de Hablemos de otra cosa.

El programa contó también con un bonus track: la presencia, por un rato, de Martín Tetaz. Al igual que Carolina Losada, se trata de otro periodista que saltó a la política, y como ella, resultó triunfante, defendiendo los colores de la UCR, escoltando a María Eugenia Vidal, en la lista para diputados que se impuso en Capital Federal en la interna de Juntos por el Cambio, en las recientes PASO.

“Hace muchos años que tenía ganas de hacer política -dijo el economista-, es un momento bisagra en la Argentina. Martín Lousteau me dijo que la economía tiene que dialogar más la con la política. “La olla de la economía está tapada y está aumentando la presión”, advirtió.

Carolina Losada “Por ahora me sostengo con mis ahorros”

Para Tetaz, “los kirchneristas están usando el dólar y las tarifas demagógicamente. Ojalá pudiera ser el mundo tan fácil como imprimir billetes. Cuando uno le da a la maquinita de prepo, la consecuencia es más inflación y crisis”.

El candidato aseguró que “el Ah, pero Macri quedó sepultado con la elección. En lo electoral, para ellos todo empeoró dramáticamente. Aníbal Fernandez es uno de los políticos con peor imagen de la Nación. El esquema de unión del Frente de Todos implosionó con la elección”. Y remató con que “este es un gabinete con olor a hombre” que demostró que “toda la agenda de género era mentira”.

Al retomar la palabra Carolina Losada puso de manifiesto que “Alberto Fernández tiene la suerte de tener una oposición prudente. Nosotros no vamos a echar más nafta al fuego. Cristina Kirchner desesperada puede hacer mucho más daño del que ya hizo”. Y pronosticó que “en las próximas legislativas, la gente va a votar a Juntos por el Cambio. Van a ir masivamente a votar. El freno se pone en las urnas”.

Carolina Losada “Como periodista estaba bastante adentro de la política”

Hablemos de otra cosa se emite los viernes, a las 23, por LN+.