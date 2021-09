Nicolás Trotta rompió el silencio: “Pensar que lo que se haga en 50 días cambia el voto es subestimar a la gente”

Nicolás Trotta fue uno de los ministros del gabinete de Alberto Fernández que perdieron su cargo tras la derrota en las PASO. El exministro de Educación, pese a no haber sido uno de los funcionarios que presentó su renuncia, fue despedido del equipo de Gobierno. Por primera vez desde su salida, rompió el silencio en diálogo con Jonatan Viale en LN+.

“Queríamos un cierre parcial de las escuelas, no total”

Durante su gestión, las escuelas permanecieron cerradas durante todo 2020 y las preguntas en torno a la presencialidad no faltaron a la entrevista. Fue ahí que el exfuncionario destacó que el impacto de la pandemia “cambió radicalmente la agenda” que el Gobierno había asumido cuando llegó al poder en 2019 pero que aún así lograron poner “a la educación en un proceso de recuperación después de años”.

“Salvo Uruguay, en 2020 todos los países de la región tuvieron la presencialidad más o menos como la tuvo la Argentina, algunos mucho menos”, indicó. “He tenido algunas diferencias con el Presidente por la presencialidad en las escuelas. Él tenía una agenda de mucha preocupación en lo que iba a ser el impacto de la segunda ola y nosotros planteábamos un cierre parcial, no total”, amplió. A su vez, atinó a medir el pulso de la sociedad de aquel entonces y expresó que “estaba fraccionado” el deseo de regresar a la presencialidad.

Su salida del gabinete y las elecciones de noviembre

Nicolás Trotta sufrió en carne propia la contundente derrota de las PASO y fue despedido de su puesto en el gabinete. “El que define en todo momento su gabinete es el Presidente, todos los cambios los hace él”, advirtió. Pero siendo uno de los pocos que no presentaron la renuncia y aún así perdieron su cargo, reconoció que “no le jodió” su salida pero que deben “poner en valor lo que se hizo y lo que faltó”.

Desde que dejó su puesto no se comunica con Alberto Fernández y hoy, ya sin cargo público, se encuentra buscando trabajo. “No he hablado con el Presidente, no se dio la oportunidad. Lo que creo en ese sentido, y por lo menos lo que yo planteo, es que nunca dejamos de dar las explicaciones de decisiones muy difíciles, muy complejas”, explicó. “En todo momento he planteado lo que nosotros considerábamos era el desafío que tenía que transitar nuestro Gobierno en el campo educativo. Yo tengo un agradecimiento de cara a nuestro Gobierno en uno de los ejes que para nosotros era central que era reconfigurar los procesos de inversión en la agenda educativa”, aclaró.

Pero de cara a las elecciones y con el resultado de las Primarias en mano, reconoció que no lograron cumplir con los objetivos. “La sociedad tenía depositada en nuestro Gobierno una expectativa que no se dio en la realidad, en términos objetivos no se cumplió. Si nosotros hoy analizamos la calidad de vida de los argentinos con la calidad de vida en enero de 2020 estamos peor ¿Por qué? No podemos sacar del contexto que el mundo esta peor”, advirtió.

En otro momento de la entrevista, la producción puso al aire la declaración de Daniel Gollán, candidato a diputado del Frente de Todos, en el que aseguraba que “con platita”, la foto de Olivos “no hubiera molestado tanto”. Ante ese fragmento y la consulta sobre la batería de medidas que viene anunciando el Gobierno, Trotta señaló: “Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”.