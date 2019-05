Carrió apuntó contra "los borrados de Pro" y la "constante falta de estrategia"

Tras la derrota de Negri en Córdoba, la diputada también sorprendió al elogiar a Schiaretti Crédito: Télam

Daniel Santa Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2019 • 16:06

Fuertes críticas a Cambiemos y elogios al "republicanismo" de Juan Schiaretti . No es una combinación novedosa luego de la contundente elección del gobernador peronista de Córdoba . Lo novedoso es la fuente. "Cambiemos no apoyó a Cambiemos", sostuvo Elisa Carrió .

Según pudo saber LA NACIÓN, la diputada despotricó contra "los borrados de Pro " y la "constante falta de estrategia nacional" del oficialismo y, para mayor sorpresa, felicitó a Schiaretti. Dijo que el resultado del domingo "es un triunfo de la República: el gobernador reivindicó al peronismo republicano".

Luego de involucrarse de lleno en la campaña de Mario Negri para enfrentar a Schiaretti, la líder de la Coalición Cívica tuvo fuertes críticas para el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y para los miembros del gabinete que no acompañaron al candidato de Cambiemos.

"Cambiemos no apoyó a Cambiemos. El ministro del Interior acompañó siempre e hizo su sociedad con los gobernadores del PJ. Y a Patricia Bullrich , mejor no contestarle", sostuvo Carrió, luego de que la ministra de Seguridad rechazara que existan partidos políticos identificados con el narcotráfico, tal como había afirmado Carrió al hablar del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, socio de Schiaretti.

"Ganó Negri, porque ganó la decencia en la UCR, perdieron los que no acompañaron a nadie, los que se borraron, los que eran dueños de Cambiemos en Córdoba y no estaban en ningún lado", agregó Carrió.

"En el fondo tengo cierto amargo desengaño, como diría el tango, qué terrible es que en las derrotas se borren todos. Me dan asco. La vida es lucha y yo que soy una derrotada consuetudinaria sé que gracias a esas derrotas se evitó ser Venezuela y pudimos ser una república. Que el Gobierno nacional no se sienta prescindente, porque los dirigentes de Cambiemos que pelean en las provincias también tienen que defender a un Gobierno que no puede obtener resultados económicos y de eso no tienen culpa los candidatos a gobernadores", continuó.

Elogios a Schiaretti y críticas a dirigentes de la Coalición Cívica

"Schiaretti reivindica el peronismo republicano", dijo Carrió, que desautorizó las críticas lanzadas por el presidente de la Coalición Cívica de Córdoba, Gregorio Maqueda. "Las palabras de Gregorio Hernández Maqueda no son la expresión de la Coalición Cívica de Córdoba y menos aún las mías"

Carrió recordó que "recorrer Córdoba era saber que ganaba Schiaretti, porque todas las obras viales que se han hecho en la circunvalación de Córdoba y en el interior habían cambiado la configuración de Córdoba, esa provincia que conozco desde que tengo un año. He reconocido en él a un buen administrador y a un buen gobernador de provincia, con lo cual desacredito cualquier reflexión sobre el punto que haga Gregorio Maqueda, que no pertenece, que no es la voz de la Coalición Cívica", disparó.

"Nunca hablé de Schiaretti y la droga, hablé de la droga, que es su responsabilidad también. Felicito a Schiaretti y creo que triunfó la República porque es la emergencia de una votación de mayorías y minorías, ninguno de los cuales están afiliados a ningún tipo de autoritarismo. Schiaretti reivindicó el peronismo republicano. Lo conozco desde hace casi veinticinco años y creo que la República gana con estas elecciones, hay que tener perspectiva histórica".

"La falta de estrategia de Cambiemos nacional es una constante"

Carrió no ahorró elogios para Negri: "Apoyé al hombre que apoyó al gobierno de Cambiemos siendo el mejor presidente del interbloque de diputados nacionales y al que muchos abandonaron en el momento de esa lucha. Todos deberíamos reflexionar cuánto le debemos a Mario Negri en el interbloque de Cambiemos, cuánto le debemos a sus palabras, cuánto tuvo que bancarse, la indiferencia, la superficialidad, la falta de escucha. Estoy orgullosa de haber acompañado a Mario y a la Coneja [Héctor Baldassi], estoy orgullosa de haber recorrido Córdoba sabiendo que perdíamos. ¿Si sabían los números? Sí, los sabían. Con mayor razón para estar ahí acompañando. Porque la vida es lucha, es adversidad, la vida no es compartir el éxito y alejarse en la derrota. Me parece inhumano, me parece servil".

Carrió agradeció también el apoyo a Negri que dieron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Agregó en esa lista al legislador porteño Daniel Presti. "Porque el resto de Pro estaba borrado. Y agradezco a ese viejo espíritu radical y a la Coalición Cívica todo el aporte que hemos dado a esa figura emblemática de la República que es Negri", enfatizó.

Una última defensa de la campaña de Negri abrió el camino para cuestionar a su rival en la UCR, el intendente radical Ramón Mestre y, nuevamente, a la Casa Rosada. "Frente al aparato del Estado, frente a la evidente corrupción de la intendencia de Córdoba y frente a la falta de estrategia de Cambiemos nacional, que es una constante, la cuestión de Córdoba llevó a un Cambiemos dividido", indicó.

Su futuro en Cambiemos

Pese a ello, la diputado dijo que quiere seguir discutiendo "lo que significa vieja y nueva política en el seno de Cambiemos" y que ni ella ni su fuerza se caracterizan por huir en las malas. "La Coalición Cívica se ha caracterizado por ser una fuerza que nació en la adversidad, que no abandona a los derrotados. La lucha por la República es más importante que el resultado", dijo.

"Y yo soy el ejemplo, he tenido un 1,8% de votos y también 6 millones de votos. He acompañado a todos los candidatos de la Coalición Cívica, saquen el 1%, el 10%. Nunca he especulado con una victoria o con una derrota. Nunca he traicionado los principios humanistas que dicen que siempre hay que estar junto al más débil", concluyó.