1
Carrió dijo que Javier y Karina Milei son una “pareja perversa” que “goza la crueldad y está llena de codicia”
La fundadora de la Coalición Cívica analizó el resultado de la elección bonaerense y sus posibles repercusiones en el tablero político
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Elisa “Lilita” Carrió se refirió a Javier y Karina Milei como una “pareja presidencial” y los cuestionó en duros términos. “Es una pareja perversa, que goza de la crueldad y además está llena de codicia”, agregó. Además, señaló como un problema para la Argentina que La Libertad Avanza (LLA) haya sustituido a otras en la representación de “los valores de la república y la lucha contra la corrupción”.
Por otra parte, la fundadora de la Coalición Cívica afirmó estar “contenta” con los resultados de la elección legislativa del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires.
Noticia en desarrollo.
LA NACION
Más leídas de Política
- 2
Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”
- 3
Tras la derrota electoral, Milei descartó cambios en el gabinete pero reflotó una mesa política nacional y pidió convocar a los gobernadores
- 4
A Milei le urge entender cuál fue su error