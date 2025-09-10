Carrió dijo que Javier y Karina Milei son una “pareja perversa” que “goza la crueldad y está llena de codicia”

Elisa “Lilita” Carrió se refirió a Javier y Karina Milei como una “pareja presidencial” y los cuestionó en duros términos. “Es una pareja perversa, que goza de la crueldad y además está llena de codicia”, agregó. Además, señaló como un problema para la Argentina que La Libertad Avanza (LLA) haya sustituido a otras en la representación de “los valores de la república y la lucha contra la corrupción”.

Por otra parte, la fundadora de la Coalición Cívica afirmó estar “contenta” con los resultados de la elección legislativa del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires.

