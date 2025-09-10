Luis Juez se quebró por los repudiables comentarios contra su hija y dijo que su familia la está pasando mal: “Necesito que me pidan perdón”

Después de los repudiables comentarios que realizó el militante libertario Daniel Parisini -más conocido como “El Gordo Dan”- contra Luis Juez y su hija, el senador se quebró en vivo porque desde el entorno del presidente Javier Milei, a quien se refirió como su amigo, no intervinieron. “Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón“, dijo.

“Estamos golpeados y dolidos. Me guardé tres días sin decir nada, así que estoy ofendido. Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Necesito que me digan que se fueron a la mierda”, declaró Juez en Radio Mitre y rompió en llanto.

Además continuó: “Si no te nace, no te nace. Yo no tenía que hablar, pero lo necesito. A veces, cuando hacés las cosas con cariño y afecto necesitás un abrazo. Es muy injusto. Yo no me meto con la vida de nadie, y hace 40 años que hago política. Hay límites que no se pueden trasponer y si alguien del lado tuyo está haciendo algo contra un amigo, le tenés que decir que pare. Eso no se hace ni a un enemigo”.

Luis Juez dijo que el Presidente no se comunicó con él.

Tras el posteo del Gordo Dan del jueves, después del rechazo en el Senado al veto que declara la emergencia en discapacidad, Juez optó por guardar silencio, mientras que desde el Gobierno fueron Guillermo Francos, Karina Milei y Gerardo Werthein los que se comunicaron con él y repudiaron las declaraciones. El senador respondió recién este viernes, cuando sostuvo que su voto no buscó agraviar al Poder Ejecutivo y pidió que no se lo ponga en una situación en la que no está.

En tanto, durante la mañana de este martes, Juez habló en LN+ y remarcó que no quiere expresarse sobre los dichos del Gordo Dan porque “cualquier cosa que diga va a ser un inconveniente”. “Dirán que voy a comerle las milanesas al Presidente y después voto otra cosa, pero yo soy un tipo que estudia. A mi no me van a llevar de las narices. Yo no necesito decir ‘viva la libertad, carajo’ porque yo me arrodillo ante Dios nada más”, señaló.

El senador también cuestionó a la cúpula del Gobierno por no intervenir tras el repudiable comentario: “Es muy difícil conducir un país y no poder frenar a un par de tuiteros. Es muy difícil no levantar un teléfono y decir que le están pegando a un amigo. Así es la vida”.

🔹Luis Juez: "Mi familia sufrió mucho la última semana, fuimos manoseados"



El senador habló tras los agravios del "Gordo Dan" y dijo: "Entendí que era amigo del Presidente y los amigos se dicen las cosas en la cara".



📌 Con @trebuquero en LN+ pic.twitter.com/ZKCan6f7nz — La Nación Más (@lanacionmas) September 9, 2025

“Yo estoy más o menos. Mi familia ha sufrido mucho injustamente durante la última semana. Hemos sido extremadamente manoseados, y yo me la banco. Han sido mentirosos, agresivos e innecesariamente violentos con situaciones que no lo merecían. Yo a la amistad la entiendo como un proceso en el que los amigos se dicen las cosas en la cara, pero pareciera que eso no funciona, sino que se trata de una claudicación absoluta en la que hay que entregar las ideas”, indicó Juez.

Por su parte, su hijo, Martín Juez, también se refirió al posteo y definió como “necesario” que el Presidente se pronuncie al respecto. "“No le quiero endilgar al Gobierno el accionar de personas que son cercanas. Realmente no le podemos dar una adjudicación directa, no creo que haya sido una orden de Milei, pero sí creo que corresponden las disculpas, sobre todo desde un lugar humano“, aseveró en LN+.