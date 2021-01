La líder de la Coalición Cívica considera clave la disputa bonaerense para evitar un avance institucional del kirchnerismo; elogia a Vidal y Rodríguez Larreta, pero es fría con Macri Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Tras meses de reclusión y esporádicas presentaciones públicas desde su casa de Exaltación de la Cruz, Elisa Carrió volvió con fuerza a la actividad política. En diálogo con LA NACION, la líder de la Coalición Cívica dijo que no solo está dispuesta a ser candidata a diputada, sino también a gobernadora bonaerense. "Saben que van a perder las elecciones, por eso ponen todos los recursos en la provincia de Buenos Aires, para poder ganar y consagrar una impunidad que es transitoria, porque finalmente van a ser condenados", asegura.

-¿Va a volver a postularse como diputada?

-Hay que equilibrar el poder, salvo que haya un candidato que sea mejor, que pueda con un kirchnerismo que será muy duro. Pero estoy dispuesta a dar la batalla para mí o para otro, aunque quede en el camino.

-¿Qué quiere decir para mí o para otro?

-Prefiero morir en las rutas a no hacer nada.

-Cuando dice que se va a presentar, ¿es una manera de impulsar a otros dirigentes que aún no manifiestan una posición?

-Yo voy a hacerlo, la provincia de Buenos Aires es importante; en la Capital está resuelto. Tenemos que formar el mejor equipo.

-¿La ciudad está resuelta por Horacio Rodríguez Larreta?

-Está resuelta porque tenemos muchos candidatos y candidatas en la Capital. Pero puede haber un problema en la provincia de Buenos Aires. ¿Estoy dispuesta a jugar? Sí. ¿Estoy dispuesta a ser gobernadora en dos años si es necesario? Sí. Primero dije no, yo ya no entrego más de vida.

-¿Y por qué cambió de opinión?

-Me di cuenta de que quiero seguir luchando y de que cuando la vida se termine me encuentre luchando. Nosotros [la Coalición Cívica-ARI] somos un partido que todo el mundo desconoció, pero hace 20 años que está en el centro del poder político de la Argentina, somos un partido que está siempre en medio del poder de dos gobiernos. Un partido que se conformó sin dinero, por mujeres y hombres, sin distinción de sexo, de juventud, de adultos, de género.

-¿Usted cree que los embates contra Larreta con el tema de los fondos van a seguir en otros aspectos?

-Sí, nosotros estamos acompañándolo. Así es el poder de ellos. Tienen el poder sin reglas y creen que los demás somos como ellos. No necesitamos dinero para hacer ni poder para hacer. Porque somos, porque tenemos dignidad, sabemos que hay cosas que no tienen precio. Ellos creen que todos son como ellos, especuladores y ladrones. Por eso hay que darles una pelea, yo estoy curtida para la pelea, a mí no me importa que me insulten, pero no es fácil para personas que tienen prestigio estar en la lucha dura donde te dicen cualquier cosa.

¿Está hablando de María Eugenia Vidal?

-Estoy hablando de todos en general, no me gustaría que algunas personas sufrieran lo que sufrí yo. María Eugenia fue una mujer que se desvivió por la provincia, es cierto que le sacaron recursos.

-¿Qué cree que busca hacer la vicepresidenta Cristina Kirchner para frenar las causas que la involucran?

-Aníbal Fernández dijo que se puede eliminar el sistema difuso de control de constitucionalidad, hacerse por ley, no es necesario reformar la Constitución nacional. Supongamos que se dicta una ley en favor de la impunidad, no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma y sacarlo por ley. No, señor. Está equivocado. Yo consagré, de mi puño y letra, el control de constitucionalidad, y él se olvidó de ese artículo. Dice así: "El juez puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva", de modo tal que yo consagré el control de constitucionalidad ahí y él se olvidó.

-Eugenio Zaffaroni dice "sin el indulto va a seguir habiendo presos políticos".

-No hay indulto, porque en el articulo 36 de la Constitución del 94 dice que los delitos de corrupción con enriquecimiento ilícito son equiparados a traición a la patria, y la Cámara Federal de Leopoldo Schiffrin así como la Cámara de Casación establecieron que eran imprescriptibles; en consecuencia, no hay indulto para la traición a la patria, no es indultable. Es como los delitos de lesa humanidad. Cuando Eugenio Zaffaroni dice esto y actúa a su vez como juez de la Corte Interamericana en un caso que podría ser llevado ante él como autoridad, merece la destitución.

-¿Por qué Alberto Fernández se suma a las críticas a la Corte y a la defensa de Amado Boudou?

-Porque hay una extorsión de Boudou, que pide una solución política o de lo contrario habla. Porque saben que les quedan solo ocho meses para la impunidad. Porque saben que van a perder las elecciones, por eso ponen todos los recursos en la provincia de Buenos Aires, para poder ganar y consagrar una impunidad que es transitoria, porque finalmente van a ser condenados y ya están siendo condenados, están en un juego sin salida y desesperados.

-¿Sigue apoyando la propuesta del Presidente para que Rafecas sea nombrado procurador?

-Habría que haber aceptado la propuesta del Presidente. Rafecas puede tener errores, como todos, pero no es kirchnerista y no va a poner en juego su prestigio personal. Juntos por el Cambio perdió tiempo. Es necesario, ante una crisis, que las instituciones estén. La que no quiere que sea Rafecas es Cristina, porque sabe que no va a ser parcial con ella. Lo único que ella quiere es la impunidad y no la va a tener.

-Elaboraron un informe que expone los vínculos entre la reciente venta de Edenor y los contratos de AySA, que califican de sospechosos. ¿Cuáles son sus objeciones?

-Hay una incompatibilidad con la ley de medios. Alguien que tiene un medio no puede tener un concesionario de un servicio o parte de la concesión de un servicio. Se está vendiendo a un precio irrisorioEdenor. Mauricio Filiberti [el mayor productor de cloro del país] es íntimo amigo de José Luis Lingeri, quien maneja Aguas Argentinas. En vez de privatizar las empresas de servicios en manos extrajeras, lo que hacen es hacer una caja política y se la quedan para ellos.

-¿Usted cree que Alberto Fernández está generando negocios para el Estado con empresarios amigos?

-Lingeri es a Aguas Argentinas lo que Hugo Moyano es al transporte. Con una enorme relación con Sergio Massa también. Hay que entender también que Marcelo Mindlin es un financista, no es alguien que sabe de energía. No creo que ninguno sepa de energía. Es cierto que el gobierno de Macri tuvo relaciones con Mindlin, pero yo jamás. Ni con ninguno de ellos. Ni con [José Luis] Manzano, ni con Mindlin, ni con "Mr. Cloro".

-Alberto Fernández avaló la postulación de Máximo Kirchner para el PJ bonaerense

-Yo confío en la sociedad argentina. También confío en Dios, confío en que Dios salve a la sociedad argentina de su propia ignorancia, de su indiferencia, ya le hicieron demasiado daño.

-Pero la sociedad argentina volvió a votar a Cristina.

-Siempre confío en la redención, yo no voy a dejar de confiar nunca en Dios, y Él puede cambiar los corazones de las personas, a veces la vida y la naturaleza hacen cosas que hacen cambiar el corazón de las personas. Corazones duros se hacen blandos. Yo creo que la salvación es el amor.

-¿Quiénes son los corazones duros?

-Los corazones duros son quienes hacen daño, los que convirtieron a las personas en objetos de compraventa. Para estos progres corruptos las personas son objetos de intercambio. Si no, miren a [Victoria] Donda, lo que hizo con su empleada. Miren lo que hace con personas que la ayudan en la vida, que te ayudan a trabajar, a vivir, que forman parte de tu familia.

-¿Cómo es su relación con los integrantes de Juntos por el Cambio?

-Me llevo bien con lo duro y con lo blando, tengo adoración y un cariño especial por María Eugenia [Vidal], de hecho en mi cumpleaños estaban todos, me llamó Juliana [Awada], a Patricia [Bullrich] la conozco desde hace mucho, me regaló unos patitos desaliñados que ya los puse frente a la puerta de mi cuarto.

-¿Rodríguez Larreta y María Eugenia son sus elegidos?

-Somos muy amigos, yo trabajo con todos, puedo tener diferencias, pero no problemas. Cuando fundamos Cambiemos fui la garantía de esa unidad y la sigo sosteniendo. No importan los golpes que yo reciba, yo estoy centrada en mi conciencia y en mi amor profundo inalterable en Dios, y es inquebrantable, no importa lo que me pase, va a estar bien.

-¿Con Mauricio Macri estuvo enojada?

-La falta de respeto existió, pero es en lo personal, no en lo político, yo distingo muy bien.

