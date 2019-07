Carrió dijo que Cristina Kirchner "no vuelve" porque "los pueblos no retroceden"

Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

12 de julio de 2019 • 11:46

La diputada nacional Elisa Carrió dijo que está "segura" de que la senadora y exmandataria Cristina Kirchner , candidata a vicepresidenta del Frente de Todos , "no vuelve", o sea, que la fórmula con Alberto Fernández no va a ganar las elecciones. "Los pueblos no retroceden", aseguró.

"No vuelve, sí, [estoy] segura. Los pueblos no retroceden. Dios no nos dio tantos dolores para que volvamos a la esclavitud. Nos hace pasar el desierto, es cierto. Estamos mal, no estamos bien, pero vamos a seguir adelante", planteó la diputada.

"Este es el cambio de un pueblo, no de un gobierno: no se trata de elegir presidente", dijo Carrió en diálogo con el canal A24.

En el programa Mesa Chica, que se emite por LN+, la jefa de la Coalición Cívica (CC) se refirió a la coyuntura política actual. "Hay que tener cuidado porque el hackeo de los resultados de las elecciones es posible y de esto sabe Alberto Fernández", advirtió.