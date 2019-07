Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 23:24

La jefa de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió participó del programa Mesa Chica , que se emite por LN+ , y además de analizar, en un día como hoy, el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa, se refirió a la coyuntura política actual. "Hay que tener cuidado porque el hackeo de los resultados de las elecciones es posible y de esto sabe Alberto Fernández", advirtió la diputada nacional.

Carrió habló también sobre su relación con el Presidente, señaló que muchos lo "subestiman" y apuntó contra Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. En ese mismo sentido, señaló: "Macri es político y tiene una capacidad de decisión muy superior a la que todos pensamos y puede dar la lucha contra el establishment".

Sobre el contexto electoral, la diputada calificó al precandidato a la vicepresidencia Miguel Ánguel Pichetto como alguien ubicado en las antípodas de su pensamiento. "No me divierte la llegada de Pichetto. Él va a ser leal al poder", destacó Carrió. Y agregó: "Yo no soy vicepresidente porque haría un desastre en dos días".

Asimismo, la referente de la Coalición Cívica advirtió hoy que "no se puede generalizar" en las acusaciones contra la organización kirchnerista La Cámpora por presuntos vínculos con el narcotráfico , como lo hizo la monja Marha Pelloni. La coordinadora de la Red de Infancia Robada calificó ayer a ese grupo político como "el brazo del narcotráfico en la política" de Cristina Fernández de Kirchner.

"No es toda La Cámpora, no se puede generalizar; yo pongo nombre y apellido. Hay personas que sí tienen vinculación, y hay muchas personas adictas", indicó Carrió. Pero remarcó que en esa agrupación "hay muchas personas adictas".

En ese sentido, rescató a la figura del exministro de Economía y precandidato a gobernador Axel Kicillof y dijo que "no está en la droga", aunque lo criticó por su gestión en esa cartera.

"Decir que por ser de La Cámpora está en la droga es una mentira. Que Kicillof le dio impunidad e inmunidad a [Antonio] Brufau, que era el presidente de Repsol, que le entregaron Repsol, y que ahora tenemos dos juicios por millones de dólares, ese es él", evaluó Carrió sobre la estatización de YPF en 2012.